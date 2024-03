Minerii și energeticienii pierd bani din pensie

O problemă ridicată Federației Naționale a Muncii condusă de Constantin Crețan, care a încheiat parteneriate cu o casă de avocatură pentru ca salariații din CEO, în mod special, să fie reprezentați corect în instanțele de judecată, este că judecătorii trebuie să ia în calcul perioada în care cei care au lucrat în condiții speciale să fie calculată indiferent câți ani au muncit în această încadrare.

În prezent, instanța ia în calcul doar prevederea care se referă la reducerea cu 13 ani a vârstei de pensionare, în procesele de recalculare a pensiilor minerilor și energeticienilor, cărora această prevedere nu le mai folosește cu nimic, fără să soluționeze partea financiară aferentă condițiilor speciale. În acest fel, foștii salariați pierd banii conferiți prin Legea 197/2021.

,,Poate salvați procesele pe rol”

Iată problema expusă de salariații din minerit: ,,O idee spre analiză, poate salvați din procesele aflate pe rol. Am observat că persoanelor care au ieșit la pensie și au avut și subteran, li s-a valorificat de către casa de pensii perioada cât au lucrat în subteran, împărțită la 20 de ani, pentru cât au lucrat: 1 an, 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15 ani, etc., iar restul de perioadă au fost calculate și luate în calcul pe MINERIT sau în alte întreprinderi. Instanța ar trebui să ia în calcul perioada pe care a lucrat-o în grupa specială, indiferent de câți ani s-a încadrat persoana, și să calculeze pensia împărțind la 25 pentru 1 an, 2 ani, 5 ani, 10 ani, fără să mai invoce decizia nr. 2, care se referă doar la reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani, invocând cerința pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani, corespunzător activității desfășurate cel puțin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin (1) lit i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată prin Legea nr. 197/2021, indiferent de condițiile în care a fost încadrată activitatea de angajator/fostul angajator, conform legislației anterioare și indiferent de tipul contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajator/fostul angajator.

Concluzie:

Pentru persoanele ieșite la pensie la limita de vârstă, în mare parte înainte de apariția legii 197, ar trebui ca instanța să nu invoce DECIZIA NR 2, care face referire strict pe reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani, pentru că așa a înțeles ICCJ să traducă legea, instanța ar trebui să fructifice și să-i acorde pensionarului partea financiară fracțional în funcție de câți ani se încadrează pe condiții speciale și anume, să zicem, a prins 1 an în condiții speciale, pe 1 an să fructifice avantajele financiare. Dacă are 2 ani, 3 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani, 15 ani, 25 de ani, în funcție de câți ani are, pe toți anii care se încadrează în condiții speciale să fructifice și financiar, deoarece respectiva persoană este deja la pensie, și nu are nevoie de reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani conform deciziei nr. 2 în interpretarea dată de ICCJ. Poate găsiți o soluție prin care instanța să acorde drepturile financiare pensionarilor aflați deja în plată, deoarece dacă se invocă doar decizia nr. 2 care se referă strict la reducerea vârstei de pensionare, foarte mulți mineri nu îndeplinesc cerința de 30 de ani lucrați în minerit și energie, care cerință se bate cap în cap cu cerința de 25 de ani vechime. Ori cereți 25, ori 30 de ani în aceeași lege. Deci, prevederea este de 25 de ani, dar se prevăd 30 de ani lucrați în producție”, arată solicitarea oamenilor care au ieșit la pensie mai devreme de aplicarea Legii 197 și cărora nu li se recalculează pensia așa cum ar trebui.

M.C.H.