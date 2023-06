Miner de la Roșia, detașat ,,salvamar”, pe perioada verii, la bazinele de la Săcelu! Fosta stațiune, în paragină!

Din fosta stațiune Băile Săcelu au mai rămas funcționale doar bazinele exterioare cu ape minerale, în rest totul e în paragină. Doar câțiva investitori locali mai țin deschise câteva pensiuni și cam atât. Ca să petreci câteva zile acolo, doar pentru apele care au valoare terapeutică, lucrurile se complică, pentru că există posibilități extrem de limitate pentru servirea mesei. Deocamdată și cu plaja e o problemă, în sensul în care proprietarul, Complexul Energetic Oltenia, pune la dispoziția clienților șezlonguri, pentru 10 lei/zi, dar nu și umbrele, pentru că au fost comandate târziu. Cei care au ajuns în aceste zile la Săcelu sunt nemulțumiți de condițiile oferite, în contextul în care intrarea costă 25 de lei/zi/ persoană.

Complexul balnear de la Săcelu, de pe vremuri, a rămas doar în fotografii. În realitate, funcționale mai sunt doar bazinele cu ape curative. Complexul Energetic Oltenia, proprietarul acestora, vrea să scape de întreg patrimoniu fostului Centru de Perfecționare și Recuperare a Forței de Muncă (CPRFM) Băile Săcelu și a scos la vânzare, încă din iulie, anul trecut, toate clădirile, terenurile și bazinele, însă nu s-a arătat interesat niciun investitor. Baza de tratament și terenul aferent acesteia, centrală termică, spălătorie și parcare, blocul de garsoniere, adică fostul Hotel ,,Minerul”, toate nefuncționale, cantina restaurant, modernizată de companie, în urmă cu câțiva ani, dar neutilizată decât scurt timp, și plaja împreună cu bazinele de apă minerală, au fost scoase la mezat și se așteptau oferte de preț, până la jumătatea lunii octombrie. Nicio ofertă concretă nu a primit CEO pentru vânzarea acestora. Autoritățile locale vor să preia gratuit activele fostului CPRFM, însă, deocamdată, demersurile acestora au eșuat. Așa că, în fiecare an, CEO vopsește gardurile și anunță că a început sezonul estival! 25 de lei costă un bilet de intrare pentru o persoană, pe zi, iar cei care doresc șezlong plătesc 10 lei în plus. Numai că șezlongurile sunt înșirate la soare, în aceste zile, pentru că CEO a comandat târziu umbrelele și durează ceva timp, până când un cunoscut reatailer de bricolaj va onora comanda. La bazinele de la Săcelu, CEO a detașat, pe perioada verii, pe post de salvamar, un miner care lucrează, restul anului, la cariera Roșia.

Tânărul ,,miner-salvamar” a lucrat în carieră chiar până în preziua deschiderii bazinelor. Apoi s-a dezbrăcat de salopetă și a îmbrăcat echipamentul lejer de plajă, cu sigla CEO. Pe plajă, există o clădire care aparține familiei fostului primar al comunei, la parterul căreia funcționează singura terasă-restaurant din comună. Până anul trecut, terasa a fost închiriată unei firme deținută de un alt primar gorjean, care are afaceri în domeniul comercializării cărnii și a produselor din carne. Trebuie spus că la Săcelu opțiunile de cazare și masă sunt extrem de limitate, și doar la pensiunile din zonă, iar, în afara celor patru bazine, nu există nicio alternativă pentru proceduri de tratament balnear specializat sau alte facilități de divertisment.

Claudiu Matei