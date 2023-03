Miile de angajați din CEO, victimele ”Iudelor PSD-PNL”

Într-un amplu punct de vedere, vicepreședintele Sindicatului Termo Energia Craiova II, Florin Cimpoieru, vorbește despre lașitatea oamenilor politici din Gorj și a unor lideri de federații care au tăcut când președintele comisiei de muncă din Camera Deputaților, Adrian Solomon, i-a umilit, marțea trecută, pe minerii și energeticienii din CEO. Amintim că Pl-x 618 este un proiect care, teoretic, completează legea pensiilor în așa fel încât minerii și energeticienii, cu peste30 de ani vechime în producție, să poată ieși la pensie la vârsta de 52 de ani. Proiectul nu a fost votat, dezbaterea fiind amânată fiindcă nu avea prevăzute impactul bugetar și sursa de finanțare, iar liderii sindicali, prezenți marți în Comisie, au fost nevoiți să se întoarcă acasă fără niciun rezultat. Amintim că Manu Tomescu, aflat în comisie, l-a înfruntat pe deputat, însă acesta i-a răspuns că vorbește ”peste el” și i-a recomandat ”să nu se mai plângă atât” fiindcă ”morții (din CEO, n.r.) nu mai pot fi ajutați”.

Iată reacția foarte dură a vicepreședintelui Florin Cimpoieru:

”Iudele PSD-PNL și arginții din PNRR!

Marti,28 februarie 2023, la Parlamentul României, în cadrul Comisiei de muncă ,urmează a fi dezbătut Plx 618/2023…

O zi asteptată cu infrigurare si emoție, de mii si mii de salariați ai CEO, asupra cărora planează, în urma asumării de catre Guvernul României de închidere accelerată a CE Oltenia, pericolul iminent al șomajului, al plecării la muncă în străinatate, după 30-35 de ani de muncă grea, în conditii periculoase, toxice, foarte grele și multe boli, pentru a-și putea întretine familiile .

După aproape doi ani de proteste, de sacrificii inumane-uneori, de speranțe – înșelate de cele mai multe ori, a apărut ca o salvare Plx 618/2022, o initiativă legislativă a PSD – partid aflat la putere alatuti de PNL, care promitea că, in sfarșit, se va face dreptate miilor de salariați cărora li s-a FURAT în 2001 grupa de muncă, fiind amenințați si șantajați de catre conducere și bosii sindicali – la acel moment, că în caz contrar, termocentralele vor fi închise si toti își vor pierde locurile de muncă. Fără ca nici imediat atunci, nici după 20 de ani, guvernantii, conducerile succesive aservite total politicului, să facă vreun minim gest de îmbunătătire a conditiilor de muncă, spre a se apropia cât de cât de ,,CONDIȚII NORMALE”, așa după cum eram deja încadrați – ca bibliotecarii, farmaciștii, funcționarii din birouri…asta devenisem!

Desi pe lista inițiatorilor figurează mulți parlamentari, principalii inițiatori și responsabili, după cum era și firesc, au fost si sunt deputatii PSD de Gorj, Weber si Manta.

După doi ani de promisiuni deșarte, de minciuni sfruntate, fără rusine, desi au avut si au majoritate covârșitoare se părea că, in sfârșit, lucrurile sunt rezolvate. PSD alaturi de PNL sunt la Putere. Au majoritate covârșitoare. Seful Comisiei de Munca din Camera deputatilor este deputat PSD. Initiatorii, idem.

Mai poate exista vreo piedică ? Aparent,nu…

Si totusi, spre stupefactia reprezentanților salariaților veniti de departe în acea sală, ca oaspeți și parteneri de discutii, acestia au fost tratați cu maxim de aroganță, cu o lipsă totală de cel mai mic respect si un dispreț nedisimulat de către grobianul Sef al Comisiei – deputatul PSD – Solomon A.

După cum se poate vedea în foto, sindicaliștii protestatari aveau promisiuni de la deputații Weber si Manta că ,,până in luna martie, Plx 618/2022 VA INTRA LA VOT ! ”

Aș fi tentat să afirm că este de neexplicat comportamentul celor doi deputati PSD de Gorj…să promiti o initiativă legislativă, să o propui, să o introduci în circuitul legislativ, dar să nu atașezi, nici măcar formal, IMPACTUL BUGETAR și sursa de finantare- procedură obligatorie la depunerea oricarei initiativei legislative. Este CLAR o FĂCĂTURĂ a celor doi, în colaborare cu conducerea PSD sau la dispozitia acesteia !

Și, mai mult decât atât, constienți de acest lucru, de ostilitatea evidentă a PARTIDULUI PSD față de plx 618 si față de protestatari ( implicit față de miile de salariati CEO !), de LIPSA DE SUSTINERE A ACESTUI PLX 618 din partea PSD, cei doi deputați si-au asumat SĂ BAGE CU BUNĂȘTIINȚĂ sindicalistii veniti la Comisie în gura lupului A. Solomon! Care, fară rușine și fără nicio reținere i-a batjocorit PUBLIC pe sindicalisti, i-a comparat cu niste ,,mâțe bolnave” (!!), le-a spus că ( desi au 35-40 de ani de muncă în cariere si termocentrale n.m.), sunt buni de muncă si reconversie profesională, obisnuiți fiind cu lopata si târnăcopul!!

Asta, în fața MUȚILOR deputati Weber si Manta și în fața MUȚILOR BOȘI SINDICALI, care în niciun moment nu au avut curajul, atitudinea si DEMNITATEA să ii reproșeze grobianului deputat PSD Solomon batjocura si lipsa de minim respect la adresa miilor de salariați mineri și energeticieni !

Merită mentionate spusele unui bun si îndeaproape cunoscător al politicii dâmbovițene- fostul senator I Rușeț care , de curand la Tele3 TV, a explicat motivul comportamentului, al atitudinii halucinante a deputatului A Solomon :

,, Să nu credeti d-voastra că , în Parlamentul României, un Presedinte de comisie, care este Presedinte datorită faptului că are o sustinere politică si ESTE PUS DE PARTID acolo, nu are GIRUL GRUPULUI ( PSD),girul liderului grupului, girul CÂND ARE O ATITUDINE!

Și am înteles că a avut o atitudine, cum să spun…multe contra-argumente la prezentarile pe care le-au făcut liderii de sindicat de la SE Rovinari, respectiv d-nii Mitrescu si Manu Tomescu !

Să știți că, lucrurile acestea, numai cine nu le știe … să nu credeti d-voastră că un Presedinte de comisie conduce( sedința ) într-o anumită direcție (!!) sau ca este ( doar n.m.) parerea lui ! Este părererea lui, dar este o parere DISCUTATĂ LA NIVELUL LIDERULUI DE GRUP (PSD)(!!) …”.

Concluzia: este a treia, a patra oară când suntem mințiti, umiliți – în public de data aceasta, cu bună-știință și fără nicio reținere de binomul: boșii sindicali din CEO – politicieni locali sustinuți de la centru!

Era atât de simplu ( după chiar afirmatiile repetate ale politicienilor PSD-PNL ) să deblocheze legea 197 având majoritate în parlament si tot Guvernul …

Lipsa LAȘĂ si DEGRADANTĂ de reactie în apărarea județului lor – Gorjul, a nefericiților deputați Weber, Manta, Pecingină și Vîlceanu, a zecilor de mii de cetateni, de salariati CEO, minciuna în care trăiesc și ne-o servesc și nouă, reprezintă PEDEAPSA pentru lașitatea, indolența, nepăsarea si neimplicarea noastră, a tuturor, la vederea faptului că ni se distruge atât de crunt si de abrupt si prezentul si viitorul !

Al nostru, al familiilor noastre, al urmașilor noștri.

Explicatia lipsei de reactie, a VÂNZĂRII ?…citez dintr-un cunoscut si apreciat jurnalist gorjean :

,,…Au renunțat la CEO să poată fura banii din PNRR !

Bani ce vor ajunge la clientela de partid…

Pe ei nu i interesează decât puterea, nu oamenii sau țara ! „, mai arată liderul de sindicat.