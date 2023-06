Mii de participanți la „RomânIA Autentică” de la Hobița!

Mii de oameni au venit pe parcursul zilei de sâmbătă în satul lui Constantin Brâncuși, unde, de Sânziene, a fost organizată o nouă ediție a festivalului „RomânIA Autentică”. Asta chiar dacă după-amiază ploaia le-a cam dat de furcă organizatorilor, o organizare mult mai bună anul acesta, întreg spațiul din poiana unde a avut loc festivalul fiind peste media edițiilor anterioare.

Aproape toți participanții au purtat măcar câte o ie, în special doamnele, domnii fiind mai reținuți în a se afișa în costume populare. A făcut-o, în schimb, un cetățean turc, îmbrăcat oltenește de soția sa, o româncă ce a ținut să îl aducă la Hobița pentru a simți românește.

„Eu sunt cetățean turc și am acest costum oltenesc pe mine pentru că așa m-a îmbrăcat soția mea. Nu știu ce simbolizează, dar mi-a spus că asta mă face să fiu oltean. Măcar o țâră”, a glumit turcul. El s-a declarat încântat de ceea ce a descoperit aici, la fel ca și românii care au purtat cu mândrie costumele noastre tradiționale.

„Nu purtăm în fiecare zi, e clar, dar măcar la ocazii din astea ne putem mândri cu ele. Eu l-am împrumutat acum pentru că am vrut să fiu în ton cu tradiția în comuna lui Brâncuși”, a spus unul dintre tinerii veniți la festival.

Cei mai în vârstă s-au putut mândri cu costume vechi și de un secol. „Mama mea îl avea de la bunica ei, iar eu am 70 de ani. Am venit de la Craiova și m-am stabilit la Brădiceni, aici aproape, și e așa de bine. Ia de pe mine are găuri, că e veche, dar o port cu mare drag, știind că mama și bunica au purtat-o înainte. Uitați-vă ce material are în ea, nu se mai găsește azi. Azi iei o haină scumpă din magazin și peste o lună cauți alta, că aia s-a dus”, a spus o localnică.

„E multă muncă”

Festivalul i-a găzduit și pe foarte mulți meșteri, atât locali, cât și din țară veniți, bucuroși, să expună obiecte sau haine tradiționale realizate de ei.

Majoritatea sunt în vârstă, iar lucrurile făcute cu migală și trudă sunt cu atât mai apreciate.

„Eu sunt gorjean, sunt din Novaci, și fac lucrări în miniatură după sculpturile lui Brâncuși. Numai un gorjean cred că putea să facă așa ceva.

Oamenii le cumpără pentru că ori le pun în vitrină ca să le privească ori le fac cadou celor dragi. Dar am și căsuțe tradiționale din zona Olteniei, dar și din alte zone ale țării. E multă muncă la ele, dar eu, care sunt profesor ca pregătire, le fac cu mult drag, mai ales de când am ieșit la pensie”, a spus Ionel Traian.

Costumele populare gorjenești și iile autentice au atras însă toate privirile, primarul Cosmin Pigui menționând că numărul meșterilor participanți la festival a fost mult mai mare. Iar felul în care aceștia au fost primiți și găzduiți în corturile oferite de organizatori au făcut ca standurile lor să fie și mai apreciate de vizitatori.

„Învățăm și noi de la o ediție la alta cum să organizăm cât mai bine o astfel de activitate și cred că progresele se văd. Avem foarte mulți meșteri populari și am încercat să le oferim condiții bune. Ține vremea cu noi și asta e important. Am ajuns la a șasea ediție. RomânIA Autentică a ajuns la a șasea ediție, fiind gândită împreună cu doamna Cristina Chiriac, iar azi se desfășoară la Hobița, Iași și Galați și îi salut pe toți colegii de acolo. Celor care le-am stârnit curiozitatea îi așteptăm și anul viitor, pe 24 iunie, la Hobița lui Constantin Brâncuși”, a declarat edilul din Peștișani.

Ateliere pentru copii

Ediția din acest an a adus și ateliere pentru copii, unde părinții au putut să îi lase fără grijă pe cei mici la ateliere de pictură și alte activități practice, iar ei să poată vizita festivalul fără stres.

Iar copiii au putut să urmărească pe viu cum câteva gorjence pasionate de arta cusutului manual au creat chiar sub ochii lor cusăturile pe câteva ii tradiționale.„Eu, aici, am descoperit pasiunea pentru cusutul manual. Mă interesează și chiar îmi plac foarte mult costumele populare. Vreau să îmi fac unul pe care să îl cos eu după un model vechi, deși asta va presupune timp”, a declarat o studentă înscrisă ad-hoc la „cursul” de cusut ii.

Iar seara s-a încheiat cu hore și sârbe gorjenești, pe scena festivalului urcând nume arhicunoscute ale muzicii populare românești, dar și tineri, adolescenți, care bat la porțile afirmării și care speră că într-o zi vor deveni și ei cunoscuți datorită talentului pe care îl au în acest domeniu.

Festivalul România Autentică Hobița 2023 este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.

Gelu IONESCU