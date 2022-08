Mihai Weber îl face incompetent pe Virgil Popescu. Ionuț Stroe: Cu cine se ceartă Mihai Weber?

* ,,Prețurile uriașe la energie nu mai au nicio justificare”

Liderul PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, a postat pe Facebook un text în care îl critică pe Virgil Popescu, ministrul Energiei. Acesta spune că Virgil Popescu n-are habar de vreo soluție în privința creșterii prețurilor la curent, gaze și combustibil.

,,Românii nu pot duce la nesfârșit povara incompetenței lui Virgil Popescu!

Virgil Popescu, ministrul Energiei, este total lipsit de idei referitor la ce măsuri ar trebui luate pentru a compensa creșterile de prețuri la energie electrică, gaze naturale și combustibil. PSD a propus încă de anul trecut soluția reglementării prețului pentru o perioadă determinată de timp, dar PNL s-a opus, alegând varianta subvenționării în condițiile unui deficit bugetar în creștere. După pierderea unui an în care datoria publică a crescut pentru a susține această compensare aleasă de ministrul Energiei, ajungem la concluzia că propunerea PSD este singura în măsură să stopeze prețurile care deja nu mai au nicio justificare economică. Majoritatea țărilor din Europa au luat zeci de măsuri pentru a proteja populația și economia, în timp ce în România nu s-a avut în vedere decât soluția cea mai păguboasă pentru statul român, aceea de a compensa niște prețuri deja scăpate de sub control. Soluția reglementării prețului la energie a fost adoptată și de alte țări și, mai mult, au fost alese și alte măsuri alternative care să calmeze haosul impus de anumiți jucători de pe piață. De la asigurarea gratuității transportului pentru navetiști, subvenționarea gospodăriilor ale căror costuri la utilități erau mai mari de 30% din venit, până la suspendarea taxei de transport pentru energie sau acordarea unor vouchere pentru gospodăriile vulnerabile, iată doar câteva dintre soluțiile găsite în alte țări cu un nivel de trai mult superior decât cel din România.

Ținând cont de faptul că se apropie sezonul rece în care va crește consumul și, prin urmare, vor crește costurile atât pentru populație, cât și pentru agenții economici, îi cer imperativ domnului ministru al Energiei să se trezească și să vină urgent cu soluții care să oprească și să descurajeze creșterea nejustificată a prețurilor la energie și gaze.

Poate alege dintre soluțiile propuse de PSD sau soluțiile adoptate de alte țări din Uniunea Europeană, însă trebuie să o facă urgent, fiindcă românii nu pot duce la nesfârșit povara incompetenței sale”, a scris parlamentarul.

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionuţ Stroe a declarat marţi, pentru News.ro, după atacul lui Mihai Weber la ministrul Virgil Popescu, pe tema crizei din energie, că liberalii nu se ceartă pe Facebook cu nimeni şi nu dau replici prin postări, ci discută instituţional, faţă în faţă, în cadrul şedinţelor de coaliţie, iar în acest moment lucrează cu PSD la aceste soluţii care vor ieşi în câteva zile. Stroe mai arată că decizia compensării preţului în energie a aparţinut coaliţiei, nu PNL.

,,Nu ne certăm pe Facebook cu nimeni, nu dăm replici prin postări, noi discutăm instituţional, faţă în faţă, în cadrul şedinţelor de coaliţie. Nu e cazul să comentăm mai mult declaraţiile colegului de la PSD, pentru că în acest moment lucrăm cu PSD la aceste soluţii care vor ieşi în câteva zile. Domnul Weber poate să viziteze site-ul ANRE, unde scrie foarte clar ce trebuie să facă această instituţie şi nu face. Nu o zicem noi, o zice legea”, a afirmat Ionuţ Stroe. Purtătorul de cuvânt al PNL a ţinut să precizeze că ,,decizia compensării a aparţinut coaliţiei, nu PNL, aşa cum tot coaliţiei îi va aparţine ordonanţa care urmează să reiasă din lucrul grupului interministerial”.

,,Deci cu cine se ceartă dl Weber mai exact? Nu ştim. Noi îl sfătuim să aibă răbdare, cu siguranţă îi vor da colegii de la PSD şi dumnealui să citească draftul ordonanţei”, spune Stroe.

Ionuţ Stroe mai menţionează că, ,,în ceea ce priveşte ANRE, chiar preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit ieri despre prerogativele ANRE şi despre faptul că este nemulţumit de prestaţia acestei instituţii”.,,Acum, ANRE are ocazia de a-şi face treaba, în cadrul acestui comitet, fiind singură instituţie care poate concepe şi emite decizii în materie de reglementare a pieţei de energie şi de concepere sau modificare a normelor de funcţionare a pieţei”, a mai explicat Ionuţ Stroe.

