Mieii de Paște – aproape de greutatea unui berbecuț!

Gorjenii vor avea miei mari pe masa de Paște anul acesta pentru că sărbătoarea Învierii Domnului cade tocmai la începutul lunii mai. Iar multe oi au început să fete încă de acum o lună, așa că până pe 5 mai mieii au toate șansele să devină berbecuți în regulă.

O spune unul din cei mai vechi crescători de oi din zona Novaciului, Gheorghe Babu, soțul băciței Mărioara Babu. Amândoi au turma de sute de mioare la iernat în Dolj, iar zilele acestea băcița a filmat mielușieii și i-a arătat prietenilor de pe rețelele de socializare. Baciul spune că cei care acum au o lună, la Paști vor depăși 20 de kilograme în greutate și, pentru că îi hrănește bine, unii vor ajunge și la aproape 30 de kilograme. „O să fie la Paști mari pentru că sunt miei făcuți la început de iarnă, oile sunt bune, au lapte. Până la Paști mielul va trece de 20 de kilograme. Vor fi numai buni ca greutate că și prea crud, prea mic în greutate, nu e bun la gust. Ăla crud nu are gust. Dar atunci vor avea câteva luni, vor fi mari și vor fi foarte buni. Ne-a ajutat iarna, acum a venit gerul, dar asta nu e o problemă pentru că noi suntem pregătiți. Avem mâncare bună pentru oi, avem tot ce le trebuie. Deja dăm boabe de porumb și la miei. Mănâncă și oile, toți mănâncă pe săturate. Acum au lapte, mai încolo le fac separeu și le dau și lor boabe și nutreț. Avem baloți de lucernă coasa a treia. Nu au concentrate sau alte prostii, sunt crescuți numai natural și asta se vede și la gust”, spune Gheorghe Babu. Un alt fermier din județ, Nicu Văidianu, are și el o turmă cu sute de mioare, iar o parte dintre acestea au deja miei cu vârsta de o lună. Au prins temperaturile frumoase din perioada Crăciunului, iar la cele de acum s-au adaptat foarte bine. Singura problemă a fermierilor s-ar putea să fie greutatea prea mare pe care mieii o vor avea de Paști, care îi vor face însă atractivi pentru piața arabă. „Sunt miei fătați înainte de Crăciun. Am avut oi la munte și nu am ales berbecii la timp. Avem o serie care o să fete și de acum încolo după 20 ianuarie. Mulți vor merge însă la export pentru că în România vânzările sunt slabe. Cei pe care îi avem acum se vor face prea mari până la Paști și cu sărăcia de la noi oamenii nu își mai permit atâtea. Gustul va fi însă mai bun pentru că dacă mielul e mare e bun la gust. La 3 luni mielul va fi mare, nu va fi mâț, cum mai e câteodată când e Paștele devreme”, spune fermierul gorjean.

Gelu Ionescu