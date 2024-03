Mega-expoziție Brâncuși la Paris!

Cea mai mare expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși și-a deschis ieri porțile chiar la Paris, acolo unde artistul gorjean a trăit și a creat liber, reușind să impresioneze o lume întreagă cu lucrările sale.

Acum, lucrările sale, și nu numai, pot fi văzute la Centre Pompidou, cel mai mare spațiu de expunere din capitala Franței care, la finalul acestei expoziții, va fi închis pentru câțiva ani întrucât intră într-un amplu proces de modernizare. Inclusiv atelierul pe care Brâncuși l-a donat statului francez va fi reamplasat în interiorul Centre Pompidou după finalizarea lucrărilor de modernizare, asta urmând să se întâmple în 2030. Până atunci, toți cei care îl iubesc pe Brâncuși sau sunt interesați de operele sale sunt așteptați să viziteze o expoziție unică, deschisă până pe 1 iulie.

La vernisajul care a avut loc marți seara, publicul având acces de ieri, a fost prezent inclusiv ministrul culturii, Raluca Turcan, dar și reprezentanți ai Ambasadei României la Paris. „Vernisajul expoziției „Brancusi: L’art ne fait que commencer”, găzduită de Centre Pompidou, a fost un moment cultural de referință, o celebrare a creativității, imaginației, precum și a conexiunilor culturale durabile dintre România și Franța, care au îmbogățit peisajul artistic al ambelor țări. Purtați în universul lui Brâncuși, acolo unde formele organice și precizia geometrică se întâlnesc pentru a crea un limbaj vizual inovator, vizitatorii sunt invitați să mediteze asupra esenței frumuseții, a puterii expresiei artistice și a influențelor culturale transfrontaliere care au modelat viziunea sa artistică. Felicit Centre Pompidou și toate muzeele care au participat, într-o colaborare internațională exemplară, pentru a aduce un omagiu acestui artist, al cărui spirit inovator rezonează cu publicul din întreaga lume. Mulțumesc Ambasadei României în Franța și Institutului Cultural Român pentru contribuția lor în realizarea acestui eveniment cultural deosebit. Mulțumesc partenerilor noștri francezi, domnului Laurent le Bon, președintele Centrului Pompidou, domnului Xavier Rey, directorul Muzeului Național de Artă Modernă și Ariane Coulondre, curatorul expoziției împreună cu echipa sa.

Mulțumesc, de asemenea, Ambasadei României în Franța și Institutului Cultural Român pentru contribuția lor la organizarea acestui eveniment cultural de excepție. Felicit prestația deosebită a domnului Gautier Capuçon și a domnului Cristian Măcelaru, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței și director artistic al Festivalului Enescu, o colaborare-simbol a afinității româno-franceze, prin care a fost reiterată excelența acestui eveniment istoric”, a transmis Raluca Turcan.

Vizitatorii expoziției vor avea ocazia să vadă în săptămânile și lunile care urmează peste 200 de sculpturi, schițe, fotografii și imagini video realizate chiar de Brâncuși și despre care în țara sa nu se prea știe nimic. O parte din aceste lucrări au putut fi admirate și la expoziția Brâncuși realizată anul trecut la Timișoara, o inițiativă culturală care a atras zeci de mii de vizitatori din toată țara și nu numai. Cea de la Paris depășește în grandoare orice altă manifestare pe această temă, mai ales că este organizată sub patronajul direct al președintelui Franței, după cum precizează și Ambasada României la Paris. „Organizată de Centrul Pompidou, cu sprijinul instituțional al Ambasadei României în Franța și al Institut Culturel Roumain de Paris, sub înaltul patronaj al Președintelui Franței, Emmanuel Macron, cea mai importantă retrospectivă Brâncuși reunește pentru prima oară o colecție impresionantă de peste 120 de sculpturi, fotografii, desene, filme, arhive, unelte și mobilier de atelier. Realizată în contextul mutării complete a Atelierului Brâncuși în cadrul lucrărilor de renovare a Centrului Pompidou, retrospectiva include opere împrumutate de la renumite muzee internaționale, dar și toate lucrările lui Constantin Brâncuși din patrimoniul românesc, inclusiv o secțiune dedicată ansamblului sculptural din Târgu Jiu, singura operă monumentală realizată de Brâncuși. Suntem bucuroși să fim partenerii instituționali ai acestui eveniment grandios al Centrului Pompidou, ce va fi deschis publicului până la 1 iulie 2024”, au transmis oficialii ambasadei. Printre cei care au participat la vernisajul expoziției de marți seara se numără și Adriana Blendea, o artistă cu rădăcini în Gorj, chiar în Peștișaniul lui Brâncuși, stabilită și ea ca marele sculptor în capitala Franței de zeci de ani. „Eveniment istoric astă-seară la Beaubourg, vernisajul expoziției Brâncuși, cea mai complexă și completă, impresionantă până la lacrimi văzută vreodată! Brâncuși rămâne inegalabil în contemporaneitate după 100 de ani, un fel de zeu al artei. Azi toți de pe aici am înteles încă ceva, și încă altceva. (…) Expunerea e exemplară, clară, scenografia perfectă și fără multe efecte de mânecă, dar cu multă lumină ,,de zi”, așa cum o voia Brâncuși. Așa și începe expoziția, cu un alb orbitor al marilor cocoși în gips”, spune pe contul său de socializare Adriana Blendea.

Gelu Ionescu