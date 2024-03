Meci încins la Zalău: ,,Întâlnim o echipă redutabilă acasă”

CSM Târgu Jiu se deplasează în județul Sălaj pentru confruntarea din etapa cu numărul 20 a Ligii Florilor. Gorjencele au crescut nivelul evoluțiilor în ultimele partide și speră să ducă forma bună de acasă și în Sala ,,Gheorghe Tadici”, împotriva unei formații foarte combative pe teren propriu, HC Zalău. ,,Știm cu toții cât de greu este terenul de la Zalău. Suntem conștienți de importanța partidei, însă sunt convins că putem face un meci bun. Sper și îmi doresc să ne întoarcem cu puncte. Cred că acest campionat este unul extrem de echilibrat și dacă am reuși să obținem puncte la Zalău, cu siguranță că am face un pas important către evitarea barajului, ceea ce ne dorim cu toții, însă lucrurile sunt extrem de încurcate. Sunt foarte multe puncte puse în joc încă și trebuie să fim foarte, foarte atenți, să ne calculăm foarte bine pașii. O oarecare frustrare este normal să fie după un meci de genul celui din Cupă, pentru că, într-adevăr, am reușit să avem un nivel foarte ridicat. Însă, toate lucrurile astea nu pot decât să ne facă să ne simțim mai puternici. Avem foarte mare încredere pentru meciul de la Zalău după evoluțiile cu Craiova și Bistrița. Din punctul meu de vedere, nu există o favorită, dar, repet, e un teren foarte greu și întâlnim o echipă care acasă este foarte redutabilă. Toate echipele care au jucat acolo, cu foarte mici excepții, chiar echipele de top care au câștigat, au câștigat destul de greu, dar eu cred foarte mult în șansa noastră. Cred foarte mult în ceea ce am arătat în ultimele meciuri și îmi doresc foarte mult să câștigăm”, a declarat antrenorul secund, Andrei Enache. Extrema Ana Maria Lopătaru spune că echipa este din ce în ce mai unită. Handbalista gorjencelor speră ca vizitatoarele să se întoarcă acasă cu un succes vital, care ar putea rezolva calculele rămânerii în prima divizie. ,,Într-adevăr, va fi foarte greu meciul, pentru că se știe că echipa din Zalău are un stil foarte agresiv de apărare, dar în urma rezultatului cu Bistrița, în care am fost foarte aproape de o surpriză și o victorie importantă, cred că am demonstrat că suntem într-o fază foarte bună. S-a văzut spiritul de luptă, s-a văzut determinarea și cred că aceste atuuri o să ne ajute și în meciul contra Zalăului. Consider că o victorie ne-ar ajuta foarte mult în clasament, dar noi încercăm să luăm meciurile pe rând și să câștigăm cât mai multe puncte. Cred că, în sfârșit, echipa s-a sudat cum ar fi trebuit să fie de la început. Ne-am dezvoltat relațiile de joc, ne înțelegem foarte bine împreună și acest lucru se vede și pe teren. Nu există neapărat o favorită. Încercăm să luăm pas cu pas meciul, chiar dacă știm că terenul de la Zalău este unul foarte complicat, dar sperăm să avem o reușită și să ne întoarcem cu cele trei puncte”, a spus Lopătaru. HC Zalău – CSM Târgu Jiu se joacă sâmbătă, de la ora 11.00.

Cătălin Pasăre