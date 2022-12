Meci decis la ,,masa verde” și șapte persoane sancționate după bătaia de la Văgiulești

Asociația Județeană de Fotbal Gorj a luat măsuri după incidentele de la meciul Foresta Văgiulești – Viitorul Plopșoru. Partida din liga a cincea a fost întreruptă după o bătaie izbucnită între jucătorii celor două formații, iar imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare. În urma analizei făcute, AJF Gorj a sancționat șase jucători și un conducător de club. Gazdele au câștigat la ,,masa verde”, pentru că formația din Plopșoru a avut un jucător legitimat pe fals.

,,Jocul dintre Foresta Văgiulești – Viitorul Plopșoru din data de 27 noiembrie 2022, Comisia de disciplină a AJF Gorj a luat următoarele măsuri, conform Regulamentului disciplinar(RD), coroborat cu Regulamentul campionatului județean (RCJ):

1. Omologarea jocului cu scorul de 3-0 în favoarea AS Foresta Văgiulești, conform art. 66 cu 1, substituire de jucători;

2. Ultim avertisment pentru AS Foresta Văgiulești, pentru nereguli în organizarea jocului;

3.AS Viitorul Plopșoru cu amendă de 300 lei, conform art. 66 cu 1;

4.Grigorie Daniel, delegatul AS Viitorul Plopșoru, suspendat 1 lună și amendă 300 lei, conform art.66 cu 3;

Jucătorii:

Safta Florin Vasile, AS Viitorul Plopșoru, suspendat 8 jocuri și amendă 200 lei, conform art.57 cu 3;

Mătușoiu Andrei Cătălin, AS Foresta Văgiulești, suspendat 8 jocuri și amendă 200 lei, conform art.57 cu 3;

Safta Ion Robert, AS Viitorul Plopșoru, suspendat 6 etape și amendă 100 lei, conform art.57 cu 3;

Bazăluică Gheorghe, AS Foresta Văgiulești, suspendat 6 jocuri și amendă 100 lei, conform art.57 cu 3;

Oproiu Adrian, CS Știința Drăguțești, suspendat 8 jocuri și amendă 300 lei, conform art.66 cu 1;

Alexandrescu Marius, CS Știința Drăguțești, suspendat 8 jocuri și amendă 300 lei, conform art.66 cu 1.

Cu drept de apel în 5 zile de la comunicare.

AJF Gorj nu tolerează violențele și folosirea jucătorilor fără drept de joc (substituire)”, a comunicat forul județean”, au comunicat reprezentanții forului județean.

Cătălin Pasăre