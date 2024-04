Mașină blocată pe calea ferată. Pedeapsa primită de șofer

Un șofer din Gorj a fost condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a încercat să traverseze calea ferată, printr-un loc nepermis și neamenajat, iar mașina a rămas suspendată pe șine. Gorjeanul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere sau semnalizare falsă.

Potrivit anchetatorilor, în seara zilei de 11.09.2022, lucrătorii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Rovinari au fost sesizați telefonic de către șeful stației CF Turceni cu privire la faptul că pe linia de cale ferată Turceni – Drăgotești, un autoturism blochează circulația feroviară.

Șoferul a efectuat mai multe manevre pentru a traversa calea ferată, însă fără folos, autoturismul rămânând suspendat între șine.

„Dinspre Stația CF Turceni către Stația CF Drăgotești, pe calea ferată se deplasa un tren de marfă. În momentul în care trenul de marfă a ajuns în apropierea autoturismului ce era staţionat în gabaritul liniei de cale ferată, mecanicii de locomotivă au observat acest autoturism, motiv pentru care au acţionat semnale acustice de avertizare şi au procedat la frânarea de urgență a trenului, pentru evitarea tamponării, trenul de marfă oprindu-se la o distanță de aproximativ 50-60 metri de autoturism”, se arată în rechizitoriu.

Mecanicul de locomotivă a sunat la 112, la fața locului sosind mai multe echipaje de poliție, pompieri și angajați CFR.

În urma intervenţiei ISU Gorj, autoturismul a fost scos de pe cale ferată, iar marfarul și-a putut continua deplasarea.

Bărbatul, de meserie electrician, a pus în pericol siguranţa trenului de marfă, au stabilit judecătorii, fiind condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de doi ani.

„Instanța reține că fapta comisă de inculpat are o gravitate destul de ridicată, având în vedere că, în timpul efectuării manevrei de trecere cu autoturismul peste calea ferată în zonă neamenajată în acest scop, pe calea ferată se deplasa trenul de marfă și numai vigilența mecanicilor de locomotivă a împiedicat producerea unor consecințe grave”, a motivat instanța.

În plus, bărbatul va trebui să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Bolboși, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Sentința Judecătoriei Motru nu este definitivă.

I.I.