Martic, 2 ani în Bănie. Rusu mai aşteaptă

Revenirea croatului Ivan Martic în Bănie a fost oficializată la începutul acestei săptămâni. Jucătorul de bandă a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Universitatea.

În vârstă de 31 de ani, Martic, care are şi cetăţenie elveţiană, vine de la FC Sion, unde a jucat foarte puţin. La prima sa aventură în Bănie (2017-2020), fundașul dreapta a îmbrăcat de 75 de ori tricoul alb-albastru, perioadă în care a marcat cinci goluri și a oferit șapte pase decisive. Are în C.V. echipe precum St. Gallen, FC Schaffhausen, Hellas Verona, Spezia sau Rijeka. ,,Am ales cu inima, a fost o alegere uşoară. Sunt fericit că am regăsit aici jucători precum Bancu şi Mateiu. Vreau să avem o mentalitate foarte bună, să intrăm în fiecare meci cu gândul de a-l câştiga. Atmosferă de la stadion este fantastică şi abia aştept să joc în faţa proprilor suporteri”, a declarat Martic. În altă ordine de idei, Craiova vrea să-l transfere şi pe vârful Bogdan Rusu (32 de ani) de la CS Mioveni. Oficialii din Bănie l-au propus la schimb pe mijlocaşul Ionuţ Vînă (27 de ani), însă argeşenii au plusat: îl vor pe Dan Nistor (34 de ani) şi o sumă de bani în schimbul căpitanului. Pe de altă parte, finanţatorul Mihai Rotaru neagă că s-a înţeles cu Steaua Roşie Belgrad în ceea ce priveşte cedarea lui Jovan Markovic (21 de ani). Preţul dat de sârbi, aproximativ 1,5 milioane de euro, este considerat prea mic de conducerea juveţilor.

Cătălin Pasăre