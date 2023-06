Mădălina Pal Ceandani a plecat de la CSM Târgu Jiu

Una dintre jucătoarele care au contribuit la promovarea echipei CSM Târgu Jiu în Liga Florilor, Mădălina Pal Ceandani Ragea a plecat din orașul lui Brâncuși. Extrema stângă va rămâne în primul eșalon, deoarece s-a înțeles cu Dacia Mioveni. Pal Ceandani a venit la Târgu-Jiu în vara anului 2021 și a evoluat timp de două sezoane la echipa noastră. Ce-i drept, extrema de 26 de ani a început să joace tot mai puțin în ultima vreme, titulara postului fiind Andreea Chiricuță. În cariera sa a mai evoluat, la senioare, pentru CSU Știința București și CSU Neptun Constanța. ,,Am descoperit handbalul la vârsta de 14 ani, printr-o simplă joacă în curtea școlii. Handbalul a devenit repede o pasiune căreia i-am dedicat toată atenția. Am ales cariera sportivă datorită plăcerii de a juca handbal și a valului de sentimente de toate tipurile oferite de acest sport. Nu se compară cu nimic altceva din lume! Am ales Dacia Mioveni din dorința de a atinge rezultate cât mai bune cu această echipă, într-un proiect sportiv care vizează performanța în handbal. Le transmit suporterilor să vină în număr cât mai mare la meciuri, pentru că de la ei ne luăm noi, jucătoarele, doza de energie si ambiție”, a declarat jucătoarea la prezentarea oficială.

Cătălin Pasăre