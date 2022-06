Luceafărul Târgu Jiu, vicecampioana națională la Sports Festival 2022. Gorjenii au avut o delegație impresionantă în Ardeal

Clubul gorjean Luceafărul Târgu Jiu a participat cu șase echipe la turneul clujean Sports Festival 2022. Competiția fotbalistică dedicată juniorilor s-a disputat pe terenurile artificiale din Parcul ,,Iuliu Hațieganu”, din Cluj Napoca, iar copiii au putut să asiste și la meciurile de retragere ale lui Horia Tecău și Adrian Mutu. Ultimul, jocul dintre TEAM ROMÂNIA și TEAM WORLD, a adus în Ardeal nume mari ale fotbalului mondial. Antrenorul Mario Găman a declarat că experiența a fost unică, iar competiția a fost organizată ireproșabil.

,,Am fost privilegiați că am fost invitați aici și ne-am bucurat, patru zile, de un turneu grandios. Cred că a fost cel mai mare turneu din ultimii ani, organizat în România. Am avut parte de evenimente și spectacole unice, începând cu meciul de retragere al lui Horia Tecău, susținut împotriva Simonei Halep, și terminând cu meciul de retragere al lui Adrian Mutu, unde am putut să vedem legende ale fotbalului românesc, european și mondial. Vă dați seama ce a însemnat pentru acești copii să vadă un Makelele, Cannavaro sau Trezeguet. Nu în ultimul rând vorbim de Hagi, Mutu, Zicu, Codrea, Goian sau Marica, jucătorii care au însemnat ceva pentru fotbalul românesc, modele și pentru copiii noștri. S-au bucurat foarte mult. Ei au avut parte și de alte competiții: înot, gimnastică, handbal, scrimă, curling sau baschet. Apoi, am participat și la o paradă, unde toți sportivii au parcurs parcul central și au ajuns la o scenă amplasată între Cluj Arena și Sala Polivalentă. Festivitatea de premiere a avut loc acolo, în centrul Clujului, în prezența a mii de oameni. A fost ceva unic”, a declarat Găman.

Deși antrenorul gorjean a spus că rezultatele vin pe plan secund la nivel juvenil, reprezentanții clubului au fost foarte mulțumiți de parcursul juniorilor.

Luceafărul a ieșit vicecampioană națională la categoriile de vârstă 2011 (0-2 cu AFK Csikszereda Miercurea Ciuc în finală) și 2015 (1-3 cu Sporting Cluj în finală). Grupa 2014 s-a situat pe poziția a patra, iar grupele din 2012 și 2013 pe locul 6.

,,Am participat cu cinci categorii de vârstă, începând cu 2011. La 2014, am înscris două echipe, pentru că am avut un grup de 14 jucători și concepția noastră este ca toți să se bucure de acest fenomen, să joace toți, și atunci am înscris două formații. Am dat piept cu echipe foarte puternice, echipe extraordinare din centre cu jucători buni, care beneficiază de infrastructură de calitate. Pot să vă dau doar câteva exemple: FC Argeș, Ghiroda Timișoara, CFR Cluj, Luceafărul Cluj sau Rapid București. Din punctul meu de vedere, noi ne-am comportat extraordinar, pentru că am reușit să ajungem la două categorii de vârstă în finala mare. Concepția noastră de inițiere și formare spune că rezultatele nu sunt primordiale, dar acești copii au adus Gorjul pe cea mai înaltă culme, ne-au făcut să ne mândrim cu ei și nu ne rămâne decât să aplaudăm rezultatele lor. Am demonstrat, încă o dată, că avem copii talentați în Gorj, copii care-și doresc să ajungă fotbaliști, vor să facă sport și noi trebuie să venim în sprijinul lor”.

Găman le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la reușita Luceafărului la turneul de la Cluj Napoca. ,,Vreau să le mulțumesc lui Bobi Trofin și fraților Mitran, pentru că am avut parte și de sportivi de la dânșii. De asemenea, vreau să le mulțumesc lui Cătălin Bucă și Bobi Staicu, pentru că au pus și pun umărul, zi de zi, la antrenamente și meciuri. Nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc părinților pentru comportament și pentru faptul că susțin acești minunați copii”. Juniorii clubului gorjean au avut prilejul să vadă și Stadionul ,,Dr. Constantin Rădulescu”, unde activează campioana CFR Cluj. Gazdă le-a fost fostul mare arbitru Cristi Balaj, conducătorul ,,feroviarilor”. Evenimentele din Ardeal au avut loc în perioada 9-12 iunie 2022. Peste 100 de echipe au luat parte la meciuri.

Cătălin Pasăre