LNBM: Ultimul meci din Grupa 11-18

CSM Târgu Jiu vrea să încheie cu un succes, implicit pe primul loc Grupa 11-18. Urmează însă o deplasare grea, la SCM Craiova. Baschetbaliștii gorjeni și-au propus să joace mult mai bine în ofensivă față de meciul tur, atunci când vizitatorii s-au impus în Sala Sporturilor, 67-71. Elevii lui Kresimir Basic au marcat 103, respectiv 100 de puncte în precedentele două partide, și cred că pot repeta ,,isprava” în Bănie. ,,Urmează un meci foarte important pentru noi, după succesul cu Vâlcea din deplasare. Suntem în primele două echipe, dar consider că am avea un parcurs mai ușor în play-out de pe locul 1. Trebuie să corectăm unele lucruri, am marcat foarte puține puncte în tur. La Vâlcea, am făcut un meci foarte bun, am marcat 100 de puncte, dacă continuăm cu același apetit ofensiv, cu siguranță vom câștiga. Avem încă un regret că nu ne-am calificat în play-off, dar faptul că învingem și alte echipe care puteau să fie acolo, ne arată că facem bine ceea ce facem. Nu ne este teamă că nu ne putem îndeplini obiectivul, dar știm foarte bine că, dacă nu vom trata partidele cu seriozitate, într-o serie de 5, se poate întâmpla orice”, a declarat Noam Weinberg. Antrenorul secund Alexandru Gliga crede că oaspeții trebuie să fie foarte atenți la Samuel Lee Jr Sessoms. Conducătorul de joc de la Craiova a marcat 40 de puncte la Timișoara, în ultimul succes al doljenilor. ,,O victorie e importantă pentru că ne va duce pe prima poziție și vom avea un joc mult mai accesibil cu ultima clasată din a doua grupă, dar presiunea cred că nu va fi pe noi. Noi avem asigurate primele două locuri și atunci cred că presiunea mai mare va fi pe Craiova, iar noi ne vom duce să facem cel mai bun joc posibil, pentru că venim după un meci câștigat în deplasare la Vâlcea, o deplasare foarte grea, și atunci încrederea cred că este de partea noastră. Craiova are un jucător esențial, conducătorul de joc. Chiar în ultimul meci, cu Timișoara în deplasare, a marcat 40 de puncte, cu șapte aruncări reușite de la trei puncte. Cred că una dintre strategii, este să reușim să stopăm punctele acestui jucător, pentru că, din câte am văzut, fără el, echipa joacă altfel”, a spus Gliga. Antrenorul de la CSM nu desconsideră adversarii din ultima fază a campionatului. ,,Dacă ne luăm după sezonul trecut, o echipă ca Laguna, care a pierdut în primul tur și în următorul tur a reușit să se salveze, înseamnă că, chiar dacă e de pe ultimul loc, orice echipă poate, într-o serie de cinci, să facă o surpriză. Dar, tocmai de aceea, ne-am avertizat jucătorii, știm despre ce este vorba. Nu vrem să ne punem în situația în care să fim relaxați, chiar dacă avem meciuri câștigate împotriva echipelor mai mai importante”, a completat fostul jucător al Energiei. SCM Craiova – CSM Târgu Jiu se joacă în această seară, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre