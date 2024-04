LNBM: Gorjenii i-au bătut pe gălățeni în debutul seriei

CSM Târgu Jiu s-a impus în prima partidă din play-out-ul Ligii Naționale de Baschet Masculin. Gorjenii au învins-o pe CSM Galați, scor 82-78 (20-18, 19-15, 18-25, 25-20). Meciul din Sala Sporturilor a fost unul extrem de echilibrat. Trupa lui Kresimir Basic s-a aflat mai mult timp la conducere, dar elevii lui Florin Nini au avut avantaj chiar și în sfertul 4, ceea ce arată încrâncenarea cu care s-a jucat. De altfel, diferența s-a făcut la ultimele faze ale confruntării. Arsenije Vuckovic a fost aproape de un double-double. Pivotul bosniac a totalizat 24 de puncte și 9 recuperări. ,,A fost o victorie foarte importantă. În play-out, meciurile sunt de altă factură, există o presiune în ceea ce privește evitarea retrogradării. Nu am prins cea mai bună zi a noastră, însă, la final, victoria este cea care contează. CSM Galați a făcut două transferuri foarte bune. Au jucători care știu baschet, ne așteptam să joace cu o intensitate mai ridicată. Noi trebuie să respectăm planul de joc și în meciul doi, trebuie să rămânem uniți și să nu ne relaxăm nicio secundă, ca și când scorul ar fi 0-2”, a declarat Vuckovic după partidă. Marius Ciotlăuș a reușit 15 puncte și 13 recuperări pentru oaspeți. Antrenorul Florin Nini a apreciat că elevii săi au făcut un joc bun și așteaptă o atitudine similară pentru restul seriei.

,,Mă bucur că am avut reacția bună. Mă bucur că am reușit să ne punem în valoare atuurile, pentru că știam că întâlnim o echipă din start mai puternică din punct de vedere fizic. Nu mă refer la calitatea atletică, mă refer la gabarit. Au fost și greșeli de apărare, în duelurile 1 la 1, care au făcut diferența și, pe final, le-am dat ușor câteva recuperări ofensive care ne-au costat. În același timp, noi nu am avut luciditatea necesară pentru a găsi soluții mai bune de a marca. Una peste alta, noi suntem în progres. Am jucat de două ori cu Târgu Jiu, o echipă pe care o știam, o echipă care are câteva atuuri importante în fața noastră și faptul că am reușit să facem câteva schimbări s-a dovedit a fi inspirat. Am avut un joc cu un tempo bun și ne-am pus în valoare jucătorii de perimetru. Îmi doresc să putem să menținem aceeași intensitate, să fim mult mai atenți la rotațiile defensive și să nu le permitem puncte ușoare. Trebuie să avem puterea de a lupta la recuperare, este extrem de important”, a spus Nini. Croatul Kresimir Basic a apreciat importanța fanilor, dar mai ales tăria de caracter de care au dat dovadă jucătorii săi.

,,Ne așteptam la o replică solidă astăzi din partea Galațiului. Este o echipă bună, cu un antrenor bun. Au schimbat câțiva jucători, și se dovedesc a fi schimbări bune. Noi am luptat, am reușit să marcăm punctele importante, decisive în soarta meciului, așa că ne felicităm jucătorii. Am fost crispați în unele momente, pentru că am evoluat împotriva unei echipe bune, care a aruncat foarte bine de afară. Cu tot respectul pentru jucătorii lor, de obicei nu marchează atât de mult de acolo. Au avut procentaje foarte bune și era normal să apară nervii în rândul nostru, însă, până la urmă, am reușit să trecem peste aceste momente, am rămas împreună. Astfel de meciuri se câștigă doar luptând 40 de minute. În jocul următor, trebuie să facem la fel. Ar fi foarte important să facem 2-0, dar și în această situație, ne-am atins obiectivul doar 66%. Dacă facem referire la sezonul trecut, Steaua a avut 2-0 și a condus în meciul trei, dar a pierdut seria cu Laguna. Trebuie să rămânem concentrați”, a declarat Basic.

Următoarea partidă are loc joi, 11 aprilie, de la ora 19.00. Meciul se dispută tot la Târgu Jiu.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan, Dimitrius Underwood 12p, David Antonescu 3p, Noam Weinberg 2p, Milan Luzaic 11p, Ethan Wright 8p, Camil Berculescu 5p, Cameron Oluytan 8p, Jalen Dupree 9p, Adrian Vaida, Arsenije Vuckovic 24p, Alexandru Mitu. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

Cătălin Pasăre