LNBM: CSM Târgu Jiu va juca în play-out cu Galați

CSM Târgu Jiu și-a aflat adversara din meciurile decisive pentru rămânerea în Liga Națională de Baschet Masculin. Elevii lui Kresimir Basic trebuie să o învingă pe CSM Galați, formația lui Florin Nini, pentru a rămâne în prima divizie. Gorjenii au încheiat Grupa 11-18 pe locul 2 cu 10 victorii și 4 înfrângeri, iar gălățenii au contabilizat 3 succese și 11 eșecuri. Astfel, alb-albaștrii au avantajul terenului propriu. Dacă e cazul, formația noastră va disputa trei meciuri acasă. Se joacă pe sistemul cel mai bun din cinci partide. Învingătoarele se mențin în LNBM, iar învinsele retrogradează potrivit prevederilor Regulamentului Specific LNBM – ediția 2023-2024.

Clasament final 11-18

SCM U Craiova – 12/2

CSM Târgu Jiu – 10/4

CS Vâlcea 1924 – 9/5

SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timisoara – 8/6

CSM Petrolul Ploiești – 8/6

CSM Focșani – 5/9

CSM Galați – 3/11

Laguna București – 1/13

Confruntările din playout:

SCM U Craiova (1) vs Laguna București (8)

CSM Târgu Jiu (2) vs CSM Galați (7)

CS Vâlcea 1924 (3) vs CSM Focșani (6)

SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timisoara (4) vs CSM Petrolul Ploiești (5)

La CSM Galați evoluează gorjeanul Alexandru Berca, transferat recent de la Târgu Jiu. Primul meci din serie va avea loc săptămâna viitoare.

Cătălin Pasăre