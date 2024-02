LNBM: CSM Târgu Jiu primește vizita Craiovei

Revine Liga Națională de Baschet Masculin. CSM Târgu Jiu are în față, sâmbătă, o nouă oponentă din Oltenia, SCM U Craiova. Băieții lui Kresimir Basic vin după trei succese consecutive în campionat și își doresc o nouă victorie pe teren propriu. Pivotul Arsenije Vuckovic a declarat că trupa gorjeană își propune să termine Grupa 11-18 pe primul loc. Vacanța a fost benefică pentru jucători, care sunt determinați să arate aceeași combativitate în jocul de sâmbătă. Partida cu Craiova contează pentru etapa a 22-a din LNBM. ,,Ca la fiecare meci, ne gândim să dăm sută la sută. Suntem într-o situație bună, avem trei victorii consecutive și sperăm la un nou succes pentru a obține un loc cât mai bun în clasament la finalul lunii aprilie. A fost o pauză de bun augur, am reușit să mergem acasă să ne vedem familiile, ne-am încărcat bateriile și suntem încrezători și pregătiți pentru ce urmează. Vom încerca să câștigăm grupa, suntem într-o poziție bună, avem un ritm bun, ne pregătim foarte bine și vom vedea la final ceea ce putem realiza. Pentru a câștiga trebuie să facem o apărare agresivă, să încercăm să înscriem cât de mult se poate pe tranziție și să fim combativi”, a declarat Vuckovic. Antrenorul Kresimir Basic crede că baschetbaliștii săi și-au încărcat bateriile în aceste zile libere. Principalul croat speră ca publicul să aibă o comportare similară ca în meciul cu Vâlcea, atunci când suporterii gorjeni au fost la înălțime. Basic a precizat de ce mai este nevoie pentru a câștiga duelul cu Craiova. ,,Pentru a obține victoria, trebuie să fim sută la sută concentrați, să urmăm planul de joc și să avem o zi bună în ceea ce privește eficiența aruncărilor. Este important ca la început de meci să înscriem aruncările deschise pe care le vom avea. Jucătorii se simt altfel când au susținere din tribune, chiar vorbeau la finalul meciului că am avut o atmosferă minunată la jocul cu Vâlcea. Sperăm ca suporterii să fie din nou alături de noi într-un număr cât mai mare. Jucătorii au revenit foarte bine după această pauză, chiar sper să se fi deconectat puțin, pentru că am avut meciuri importante și tensionate, de aceea au avut câteva zile în plus de vacanță. La cum se antrenează, la cum se pregătesc, nu se simte că a fost această pauză de 10 zile”, a spus croatul. Popa Calotă este în continuare incert pentru această confruntare din cauza problemelor la spate. Meciul se joacă sâmbătă, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre