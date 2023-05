Liga 4: O victorie o desparte pe echipa din Turceni de titlu

Liderul CSO Turceni a stat în runda cu numărul 24 din Liga a patra gorjeană, una în care Vulturii Fărcășești și Jiul Rovinari s-au impus. Dacă echipa lui Viorel Cojocaru câștigă duelul din etapa viitoare, de la Țînțăreni, va triumfa și anul acesta în campionat. Cu un meci mai puțin, ,,vulturii” stau la pândă. Echipa lui Daniel Bălașa poate deveni campioană dacă se impune în cele două runde rămase, având în vedere că Turceniul stă și în ultima etapă. Finalul este palpitant și în Seria 1 din Liga 5, unde Tismana și Godinești se bat pentru titlu, în timp ce CSC Dănești s-a desprins în câștigătoare în Seria 2.

Liga 4, Etapa 24

CS Vulturii Fărcășești 2 – 0 AS Viitorul Negomir

AS Minerul II Mătăsari 1 – 2 CS Minerul Motru 2008

CS Jiul Rovinari 2016 1 – 0 CS Unirea Țînțăreni

FC Petrolul Țicleni 2 – 3 CS Internațional Bălești

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 4 – 1 AS Jupânești

CSO Turceni și AS Petrolul Stoina au stat

Liga 5, Seria 1 – Etapa 21

AS Știința Godinești a stat

AS Unirea Dragotești 1 – 2 AS Viitorul Brănești

CS Dumbrava Calnic 3 – 2 AS Triumful Borăscu

AS Viitorul Cătunele 7 – 0 AS Viitorul Plopșoru

AS Foresta Văgiulești 1 – 5 AS Unirea Bolboși

AS Energetica Tismana 3 – 1 AS Pandurii Padeș 2019

Liga 5, Seria 2 – Etapa 21

AS Prigoria a stat

CSC Dănești 3 – 2 CS Știința Drăguțești

AS Scoarța 4 – 0 AS Dinamo Inter Stănești

AS 7 Noiembrie Costești 9 – 1 AS Bradul Polovragi

AS Viitorul Logrești 4 – 0 AS Gilortul Bengești

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 5 – 2 AS Știința Popmond Plopșoru

Cătălin Pasăre