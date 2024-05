Liga 4, la final. Mai e o etapă din Liga 5

Se trage cortina peste Liga 4 din fotbalul județean. Vulturii Fărcășești a condus mai tot campionatul, iar ultima rundă nu a făcut excepție. Trupa lui Costel Andriucă s-a impus categoric și în deplasarea de la Tismana, și a terminat sezonul la 11 puncte avans de a doua clasată, Jiul Rovinari. Echipa din Negomir a închis podiumul, în ciuda unei înfrângeri drastice, în timp ce Internațional Bălești a cedat la Parângul Bumbești Jiu, formație ce a bifat primul succes al sezonului în runda de final. AS Triumful Borăscu a triumfat în Seria 1 din Liga 5, însă lupta e mai strânsă în Seria 2, unde AS 7 Noiembrie Costești și CS Știința Drăguțești sunt separate doar de golaveraj.

Liga 4, Etapa 26

FC Petrolul Țicleni 0 – 4 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești

CS Parângul Bumbești-Jiu 4 – 3 CS Internațional Bălești

CS Minerul Motru 2008 0 – 2 CS Jiul Rovinari 2016

CSO Tismana 1 – 5 CS Vulturii Fărcășești

CS Petrolul Bustuchin 8 – 1 AS Jupânești

CS Unirea Țînțăreni 7 – 3 CSC Negomir

CS Petrolul Stoina – CS Minerul Mătăsari se joacă astăzi

LIGA 5 (SERIA 1) – ETAPA 21

CS Viitorul Bolboși 2 – 3 CS Dumbrava Câlnic

CS Vulturii 2 Fărcășești 5 – 4 AS Viitorul Plopșoru

AS Viitorul Brănești 3 – 0 AS Pandurii Padeș 2019

AS Triumful Borăscu 2 – 3 AS Știința Godinești

AS Unirea Dragotești 2 – 3 AS Foresta Văgiulești

AS Viitorul Cătunele 3 – 4 AS Unirea Bolboși

LIGA 5 (SERIA 2) – ETAPA 21

AS Dinamo Inter Stănești a stat

AS Bradul Polovragi 8 – 2 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Scoarța 2 – 4 AS 7 Noiembrie Costești

AS Stejari 0 – 4 CS Știința Drăguțești

CSC Dănești 3 – 2 AS Gilortul Bengești

AS Știința Popmond Plopșoru – AS Prigoria

Cătălin Pasăre