Liceul Tehnologic Țicleni: 50 de ani de educație, disciplină și profesionalism!

Profesorii Mihai Istrate și Șosoi Dumitru Daniel, fostul și actualul director al Liceului Tehnologic Țicleni, au făcut, ieri, oficiile de gazdă la evenimentul aniversar al unității de învățământ care a împlinit o vârstă rotundă, 50 de ani de existență în orașul petroliștilor. Liceul a luat ființă în 1973, ca urmare a necesității calificării forței de muncă în domeniul petrolului, iar, în prezent, școlarizează peste 300 de elevi în domeniul real, uman și tehnic. La evenimentul de joi au participat reprezentanți ai autorității locale și județene, foști și actuali profesori, foști directori ai liceului, cadre didactice de la alte școli din județul Gorj, actuali și foști elevi, simpli cetățeni și orașului.

Evenimentul a fost deschis cu discursul directorului actual, al tânărului profesor Daniel Șosoi, urmat de o slujbă de Te-Deum susținută de preoții Țicleanu, din localitate, imediat după a fost sfințită și dezvelită o placă omagială, care a marcat perfect evenimentul, în aplauzele publicului.

Invitații, cadrele didactice și elevii școlii au intrat apoi în amfiteatrul unității de învățământ, unde subprefectul județului Gorj, prof.Mihai Istrate, director al școlii până la promovarea în funcția actuală administrativă, a susținut un cuvânt de bun venit.

Au luat cuvântul în fața audienței o parte dintre profesorii și directorii liceului, șeful de promoție, în timp ce elevii din ani terminali au organizat câteva momente artistice, o scenetă dar și momente de interpretare și dans.

La finalul evenimentului, la partea festivă, subprefectul Mihai Istrate a oferit plăcuțe aniversare primarului orașului Țicleni, Radu Constantin, inspectorului școlar general Marcela Mrejeru dar și conducerii actuale a liceului dar și foștilor directori.

