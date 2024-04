Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani, singura instituție din Gorj care are logo aprobat de VISARTA. Poate folosi imaginea operelor brâncușiene

Conducerea Liceului Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani a inițiat demersurile pentru înregistrarea la OSIM a logo-ului instituției de învățământ, anunță Primăria Peștișani.

Pentru că simbolul folosit conținea elemente din opera lui Constantin Brâncuși, primarul Cosmin Pigui a luat legătura cu VISARTA-societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale. VISARTA are contract cu ADAGP, societate francează care gestionează drepturile de proprietate asupra imaginii operelor lui Brâncuși.

,,Aceștia din urmă și-au dat acordul pentru ca pe sigla folosită de instituția de învățământ din Peștișani să poată fi folosită imaginea cu ”Coloana Infinită”, acord dat cu titlul gratuit. Sigla Liceului Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani înfățișează în mijloc portretul marelui sculptor, flancat de două fragmente ale Coloanei Infinite conform foto. Sub siglă apare scris <<Succesion Brancusi/ADAGP, Paris/VISARTA, București, 2024>>”, transmite instituția într-un comunicat de presă. Primarul Cosmin Pigui a declarat că, prin acest demers, instituția de învățământ din comuna Peștișani este singura din Gorj care are acordul VISARTA/ADAGP pentru a folosi imaginea operelor lui Brâncuși în sigla prezentă pe materialele tipărite sau în online. ,,Înregistrarea la OSIM a acestui logo înseamnă o preocupare a administrației locale pentru imaginea lui Constantin Brâncuși și o deschidere pentru colaborare cu moștenitorii marelui sculptor”, a precizat primarul.

M.C.H.