Li s-au promis locuri de muncă, dar au ajuns în stradă, la cerșit. Doi gorjeni, judecați pentru trafic de persoane

Două persoane din orașul Bumbești-Jiu, un bărbat și o femeie, au fost trimise în judecată pentru trafic de persoane. Doi gorjeni cărora li s-au promis locuri de muncă bine plătite în străinătate au fost amenințați și trimiși în stradă, la cerșit, în oraşe din Norvegia şi Germania. Tribunalul Gorj a decis, marți, începerea judecății în acest dosar.

Cei doi inculpați au fost trimiși în judecată în stare de libertate, sub control judiciar. „În baza art. 346 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în cauza înregistrată la Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Biroul Teritorial Gorj sub nr. 68D/P/2020 prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate sub măsura preventivă a controlului judiciar, a inculpaţilor C.R. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de persoane, în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 210 alin.1, lit.a) şi lit.b) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 41 alin.1 Cod penal şi G.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de persoane, faptă prev. şi ped. de art. 210 alin.1 lit.a) şi lit.b) Cod penal. Dispune începerea judecăţii. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare”, se arată în minuta Tribunalului Gorj.

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2016 – decembrie 2017, inculpații ar fi exploatat, pe teritoriul Norvegiei și Germaniei, două persoane pe care le-ar fi obligat să cerșească, prin folosirea de amenințări și acte de violență, și ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a acestora, însușindu-și banii obținuți din cerșetorie.

„Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în anul 2016, persoanele vizate, sub pretextul oferirii unui loc de muncă bine plătit, în afara țării, ar fi transportat mai multe persoane în orașele Oslo și Berlin, pe care le-ar fi obligat să practice cerșetoria, în baza unui program și itinerariu prestabilite, reținându-le actele de identitate“, au precizat procurorii DIICOT, care la începutul anului au făcut percheziții la Bumbești-Jiu. În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate sumele de 12.600 de lei, 300 de euro, 2.000 de coroane norvegiene, 350 de coroane daneze, 4 telefoane mobile și mai multe înscrisuri necesare în documentarea cauzei.

Individul din Bumbești-Jiu nu este la primul conflict cu legea penală. În 2009, acesta a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare pentru tâlhărie.

I.I.