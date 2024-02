Lansare de carte inedită, la Biblioteca Județeană “Christian Tell” din Târgu Jiu

Biblioteca Județeană “Christian Tell” din reședința județului Gorj va fi miercuri, 21 februarie a.c., de la ora 12.00, gazda unui eveniment literar deosebit. Este vorba despre lansarea de carte “Frumusețile și durerile unei vieți”, autor Vasile CERTEZANU, iar în deschiderea evenimentului vor vorbi prof. univ. dr. Ion Popescu Brădiceni, prof. univ. dr. Ion Mocioi, profesorul Ion Trancău, medicul și scriitorul Doru Fometescu, precum și fotoreporterul George Boban.

Autorul cărții, Vasile CERTEZANU, este cel care se ocupă de accesul publicului și securitatea Bibliotecii Județene de mai bine de treisprezece ani de zile. Născut la data de 10 septembrie 1960, în Ciupercenii Gorjului, el și-a urmat un vis mai mai vechi, iar din pasiunea de a scrie poezie a apărut acest volum. În cadrul unui scurt interviu, domnia sa ne-a împărtășit mai multe gânduri și sentimente legate de apariția acestei cărți intitulate “Frumusețile și durerile unei vieți”.

— Care este motivația dumneavoastră în a scrie poezie și ce v-a determinat să scoateți această carte?

“Eu aveam inclinație către poezie și sculptură de mai mult timp. Am mai multe lucrări (n.n.- de sculptură), însă din lipsă de timp nu am mai expus. În ceea ce privește poezia, am vrut să rămână ceva spus din sufletul meu referitor la vatra satului, la locurile copilăriei, la oamenii pe care i-am cunoscut, precum și obiceiurile și îndeletnicirile lor. Am scris uneori duios, alteori tăios, în funcție de evenimente și de trăirile mele”.

— Vă gândiți pe viitor să scrieți și alte volume de poezie?

“Volumul doi este deja în pregătire, aici regăsindu-se aceleași teme – de dragoste, de țară, de eroi. Sunt de peste 13 ani agent de securitate și intervenție la Bibliotecă și, în ceea ce privește creația mea, eu împărtășesc ideea rimei, a poeziei de dragoste și de suflet, poezie care este un filon cu o finalitate, cu un început și un sfârșit al ei. Legat de apariția volumului “Frumusețile și durerile unei vieți’, am avut mai mulți oameni care m-au susținut și m-au apreciat în ceea ce am întreprins. Mulți dintre ei, în semn de recunoștință, apar în cartea mea care va fi lansată miercuri, 21 februarie 2024, începând cu ora 12.00”.

Prin natura activității desfăsurate la BIblioteca Județeană “Christian Tell”, Vasile Certezanu a avut posibilitatea de a participa la mai multe evenimente culturale ale instituției, în special lansări de carte, fiind un om care iubește natura locurilor natale, tradițiile și datinile strămoșești, un om care își iubește familia, prietenii și țara în care s-a născut și a trăit. De aici a apărut și ideea de a scrie o carte și de a lăsa mărturie despre lucrurile pe care le-a simțit, de-a lungul vieți, și pe care le-a trăit.

Iubitorii de carte, și în special de poezie, sunt așteptați, așadar, miercuri, 21 februarie a.c., de la ora 12.00, la Biblioteca Județeană “Christian Tell”, din municipiul Târgu Jiu, la lansarea cărții “Frumusețile și durerile unei vieți” și pentru a-i spune ,,Bun venit!” în lumea literară unui nou membru, poetul Vasile CERTEZANU, un poet care își vede în acest fel visul împlinit, și căruia îi adresăm sincere felicitări și succes în continuare în activitate!

Marius Stochițoiu