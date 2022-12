,,Juveții” merg încrezători la Mioveni: O victorie ne-ar debloca

Universitatea Craiova, condusă de pe bancă de Dragoș Bon, va juca în această seară la Mioveni. Meciul este programat la ora 20.30, iar oltenii trebui să câștige pentru a nu-și periclita prezența în play-off. Antrenorul interimar al Ştiinței a dat asigurări că toată lumea este concentrată pentru a obține un succes de moral. „E clar că ne așteaptă un joc dificil. Ultimele rezultate și situația mentală prin care echipa trece ne fac să ne așteptăm la o partidă dificilă. Ce vă pot spune este că atât eu, cât și băieții vom face tot ce depinde de noi pentru a reuși să luăm cele 3 puncte și să ne reabilităm câtuși de puțin în fața suporterilor. Și ei trec printr-un moment greu, ca noi. Știm foarte bine cât sunt de pătimași. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă ne-a întristat pe toți. Vă garantez că vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a reușim să aducem cele 3 puncte, să avem un nou punct de plecare. Așa e la fotbal, următorul joc te poate reabilita, poate să-ți aducă entuziasmul de care ai nevoie pe viitor”, a declarat Bon. Pe lângă Bancu și Koljic, Martic și Baiaram sunt incerți pentru partida din județul Argeș. ,,CS Mioveni nu are o poziție foarte bună în clasament. Și la ei, prin schimbarea de antrenor, au avut ceva rezultate pozitive. Sunt o echipă cu experiență, cu talie, bine organizată, care practică un joc defensiv destul de aglomerat, cu 5 fundași. Trebuie să avem foarte mare grijă la prevenție, la contraatac și să avem răbdare. Avem unele probleme de lot. Pe Elvir Koljic nu ne putem baza. Martic încă se resimte. Sperăm ca Baiaram să fie recuperat până la ora partidei și să reușim să aliniem o echipă competitivă, care să aducă un joc spectaculos și cele 3 puncte”, a adăugat antrenorul interimar al Craiovei. Fundașul Bogdan Mitrea are încredere că echipa va obține succesul de care are nevoie. ,,Va fi un meci greu, chiar dacă întâlnim echipa de pe ultimul loc. Au și ei o grămadă de probleme, pe noi ne interesează cele 3 puncte. Știm că va fi greu, suntem într-o perioadă delicată, dar sunt optimist, mergem cu încredere la Mioveni. Trebuie să lucrăm mental, o victorie cu siguranță ne-ar debloca, ne-ar aduce pe drumul cel bun. Așa este la fotbal, rezultatele aduc fericirea. O victorie ne-ar regla”, a declarat internaționalul român. Finanțatorul Mihai Rotaru nu concepe decât două succese în ultimele confruntări din an. Pe lângă partida cu Mioveni, Craiova mai joacă acasă cu Chindia, sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 20.30. „Sper din tot sufletul să facem 6 puncte în aceste două meciuri. Nu că sper, sunt sigur că băieții vor lua 6 puncte. Suntem într-o situație în care nu avem voie să vorbim despre obiective, dar peste două săptămâni putem discuta. Acum nu avem timp să analizăm ce speranțe avem la titlu. Vom discuta ulterior. Important este să ne adunăm, să redresăm rapid corabia. Asta înseamnă 6 puncte în două meciuri”, a declarat Rotaru. Universitatea este pe locul 5 în Superligă.

Cătălin Pasăre