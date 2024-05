Juniorii C au pierdut nemeritat ,,finala” de la Vâlcea

Echipa de fotbal Juniori C a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu a fost învinsă, duminică, în faza zonală a campionatului de SCM Râmnicu Vâlcea. Gazdele s-au impus după executarea loviturilor de departajare. Meciul a pus față în față campioanele celor două județe. Echipa lui Alin Poenaru și Cătălin Trofin a dominat ostilitățile, dar nu a putut fructifica decât o oportunitate dintre ocaziile avute. Cum amfitrionii au făcut același lucru, scorul după 90 de minute a fost egal, 1-1. Vâlcenii au avut nervii mai tari la penaltiuri, unde au câștigat cu 5-3. ,,Din păcate a fost un joc pe care nu am crezut că putem să-l pierdem, ținând cont că am avut posesie 70%, am trimis mingea de trei ori în bară și am avut cel puțin cinci ocazii clare de a marca. Mingea nu a vrut să intre în poartă, inclusiv antrenorul echipei adverse a recunoscut că am fost mai buni”, a declarat Alin Poenaru.

CSM Târgu Jiu Juniori C -Lot grupa 2009: Rareș Băluță, Raul Bîrsescu, Ștefan Breazu-Imre, Eduard Cămin, Darius Ciocioman, Ianiss Cosacu, Bogdan Croitoru, Marian Dodescu, Ayan Dodescu, Alexandru Fometescu, Ionuț Frățilă, Robert Goșea, Alexandru Gurică, Darius Holdon, Răzvan Manolache, Fabian Mărgineanu, Lorenzo Nistor, Fabian Oiță, Alberto Pîrvu, Robert Roșca, Andrei Stîngaciu, Dragoș Tănăsescu, Ianis Văcaru, Mihai Vasiloiu, Andrei Vintilescu. Antrenori: Alin Poenaru și Cătălin Trofin.

Cătălin Pasăre