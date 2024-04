Junioarele 4 merg la Turneul Semifinal

Cele mai mici handbaliste de la CSM Târgu Jiu s-au calificat la Turneul Semifinal după etapa Euroregiune RO4, desfășurată în weekend la Craiova. Echipa pregătită de Ionuț Mazilu a fost repartizată în Grupa A, alături de HCM Craiova, Chimia Râmnicu Vâlcea, CSS Caracal și CS Novaci. Gorjencele au câștigat seria, cu un bilanț de trei victorii și o înfrângere. Alb albastrele au început turneul din Bănie cu o victorie în fața echipei CSS Caracal, scor 30-25. Au urmat apoi succese cu CS Novaci (31-5) și Chimia Râmnicu Vâlcea (19-12). În cea de-a doua zi a competiției, echipa noastră a fost învinsă de HCM Craiova (11-14).

Pe lângă îndeplinirea obiectivului, CSM Târgu Jiu s-a întors și cu un premiu individual. Raisa Ion a fost desemnată cel mai bun coordonator de joc al turneului. ,,Vreau să le felicit pe fete pentru modul în care au abordat turneul și pentru îndeplinirea obiectivului. Am avut o prestație foarte bună la acest turneu, care s-a întins pe 3 zile și în care am jucat împotriva unor adversari dificili. Cred și sunt convins că am acumulat și ceva experiență pe care sper să o folosim la Turneul Semifinal. Am avut și fete care au fost la primul turneu oficial, iar pe final s-a văzut un pic lipsa de experiență și a apărut și oboseala. Important este că obiectivul nostru a fost atins, și anume calificarea la Turneul Semifinal”, a declarat Ionuț Mazilu pentru csmtargujiu.ro.

CSM Târgu Jiu: Miruna Popescu, Carla Logăscu, Sara Dungă, Raisa Ion, Alesia Cioi, Ștefania Milodin, Gabriela Anuțoiu, Tiana Constantinescu, Loredana Cupă, Ștefania Foca, Ștefania Daia, Teodora Spînu, Daria Cosacu, Alexia Bobei, Andra Avramescu, Evelina Lupuleț. Antrenor: Ionuț Mazilu.

Cătălin Pasăre