Jocuri decisive pentru menținerea în Liga Florilor: ,,Se anunță un turneu destul de greu”

CSM Târgu Jiu începe astăzi lupta în cadrul barajului. Fetele lui Liviu Andrieș vor avea trei jocuri decisive pentru a rămâne în Liga Florilor. Gorjencele se confruntă, în Sala Sporturilor de la Mioveni, cu Activ Ploiești (vineri, ora 11.00), CSM Deva (sâmbătă, ora 11.00) și HC Zalău (duminică, ora 14.00). Primele două formații vin din liga secundă, ia echipa lui Gheorghe Tadici a terminat, ca și în sezonul precedent, pe loc de baraj (12) în prima divizie. Antrenorul alb-albastrelor, Liviu Andrieș, a recunoscut că a trăit zile destul de dificile după meciul de la Brăila. Echipa sa a ajuns la baraj după mai multe ,,surprize” înregistrate în ultimele runde. CSM Târgu Jiu a adunat 30 de puncte, iar calculele inițiale au fost date peste cap după rezultatele din etapa finală.

,,E clar că sunt sentimente de frustrare, de supărare, pentru că noi toate punctele care le-am obținut, și am obținut 30 de puncte, le-am obținut pe teren. Ce s-a întâmplat în ultimele etape este dureros. E frustrant pentru că am avut de muncă în aceste zile cu fetele, pentru că ele au fost dărâmate din punct de vedere psihic și fizic, pentru că psihicul contează foarte mult. Pe bună dreptate, fetele au avut impresia că li s-a furat munca pe care au făcut-o în acest campionat. Asta este, trebuie să avem puterea, și să ținem capul sus, să mergem înainte, să ne pregătim pentru acest turneu de baraj. Știm importanța acestui turneu de baraj, nu ne doream să fim acolo, dar am ajuns acolo și atunci va trebui să fim foarte pregătiți și montați. Se anunță un turneu destul de greu, pentru că se joacă trei jocuri în decurs de trei zile și este destul de complicat, mai ales că venim după un sezon destul de încărcat, în care am avut foarte multe jocuri și participarea în cupele europene, și acest lucru atârnă foarte mult în psihicul și fizicul fetelor. De aceea, prin discuțiile care le-am avut cu ele, am încercat să le montăm, să fie prezente și apte pentru acest turneu de baraj”, a spus principalul echipei noastre.

Andrieș respectă Ploiești și Deva, adversarii din eșalonul inferior despre care a declarat că au loturi valoroase, din care fac parte jucătoare cu experiență la nivelul primei ligi. Totuși, principalul echipei vrea trei victorii. ,,Ploiești și Deva sunt două echipe care își doresc în Liga Florilor, cu tradiție în handbalul românesc. Vor să facă o figură frumoasă. După cum știm, orice echipă de liga a doua își dorește să joace la nivelul primei ligi și atunci va trebui să fim foarte, foarte atenți. Au în componență jucătoare care au activat în Liga Florilor, cu ani mulți, și-atunci orice neglijență din partea noastră și tratarea cu neseriozitate a acestor jocuri, a acestui turneu, va cântări. Va trebui să fim foarte pregătiți și motivați pentru a trata cu seriozitate și a câștiga aceste jocuri”, a mai spus antrenorul. Una dintre cele mai bune handbaliste de la CSM Târgu Jiu, Alexandra Gavrilă, nu concepe ca echipa să nu rămână în Liga Florilor. Centrul gorjencelor se gândește deja la sezonul viitor, și a declarat că formația la care evoluează nu va mai ajunge în această ipostază.

,,E clar că la începutul săptămânii ne-au încercat tot felul de sentimente, mai ales dezamăgire, frustrare. Nu e ceva ușor să joci turneul de baraj, însă încercăm să ne regăsim. Ne-am antrenat din ce în ce mai bine de luni până astăzi. Eu cred că totul o să meargă liniștit la Mioveni și vom avea rezultate foarte bune. Nu pot să zic că îmi e teamă. Pot spune însă că e foarte greu să te regăsești. E foarte greu să ne încurajăm, pentru că noi aveam un anumit target în minte și clar lucrurile au fost date peste cap. Dar, cum am spus și mai devreme, ne antrenăm și sunt sigură că rezultatele vor fi pozitive. N-avem de ce să ne fie teamă. Noi știm că locul nostru este aici, chiar dacă acesta este un pas oarecum înapoi. Anul viitor sunt sigură că vom reveni mult mai puternice. Trebuie să ne îndeplinim obiectivul, iar la anul să să activăm în continuare Liga Florilor”, a declarat Gavrilă.

Programul meciurilor:

VINERI, 24 Mai

ORA 11.00 CSM Tg. Jiu – CS Activ Prahova Ploiesti

ORA 14.00 HC Zalău – CSM Deva

SÂMBĂTĂ, 25 Mai

ORA 11.00 CSM Tg. Jiu – CSM Deva

ORA 14.00 HC Zalău – CS Activ Prahova Ploiesti

DUMINICĂ, 26 Mai

ORA 11.00 CSM Deva – CS Activ Prahova Ploiesti

ORA 14.00 CSM Tg Jiu – HC Zalău

Intrarea este liberă. Partidele vor fi transmise pe TVR Sport.

