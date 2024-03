Jiul rămâne lider la județ

Jiul Rovinari și Vulturii Fărcășești au obținut succese concludente și în etapa cu numărul 15 din Liga 4. Ambele formații s-au impus la trei goluri diferență. Băieții lui Ion Lițoiu se mențin pe primul loc după victoria cu șapte goluri de la Bumbești-Jiu. Băieții lui Costel Andriucă au marcat de patru ori și au acum trei puncte distanță față de echipa care închide podiumul, Internațional Bălești, care a remizat la ,,satelitul” Gilortului. În weekend s-a reluat și Liga a cincea. În Gorj, competiția este împărțită în două serii. În toate meciurile etapei inaugurale din 2024 s-a marcat.

Liga 4, Etapa 15

CS Vulturii Fărcășești 4 – 1 FC Petrolul Țicleni

CS Parângul Bumbești-Jiu 2 – 5 CS Jiul Rovinari 2016

CS Minerul Motru 2008 2 – 0 CS Minerul Mătăsari

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 2 – 2 CS Internațional Bălești

CSO Tismana 3 – 0 AS Jupânești

CS Petrolul Bustuchin 0 – 1 CSC Negomir

CS Unirea Țînțăreni 1 – 0 CS Petrolul Stoina

Liga 5, Seria 1 – Etapa 12

CS Vulturii 2 Fărcășești 2 – 3 CS Viitorul Bolboși

AS Viitorul Brănești 3 – 2 AS Viitorul Plopșoru

AS Triumful Borăscu 2 – 1 CS Dumbrava Calnic

AS Unirea Dragotești 1 – 6 AS Pandurii Padeș 2019

AS Viitorul Cătunele 4 – 2 AS Știința Godinești

AS Unirea Bolboși 2 – 1 AS Foresta Văgiulești

Liga 5, Seria 2 – Etapa 12

AS Bradul Polovragi a stat

AS Scoarța 2 – 0 AS Dinamo Inter Stănești

AS Stejari 4 – 0 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Știința Popmond Plopșoru 0 – 2 AS 7 Noiembrie Costești

CSC Dănești 5 – 1 CS Știința Drăguțești

AS Gilortul Bengești 2 – 0 AS Prigoria

Cătălin Pasăre