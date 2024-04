Jan Popescu: Ministrul Burduja vine la Târgu Jiu. Sebastian Burduja: Nu, nu vin!

Liderul sindical al SMEO, Jan Popescu, a anunțat presa locală că ministrul Energiei, Sebastian Burduja, va veni la sfârșitul acestei săptămâni, la Complexul Energetic Oltenia. Informația a fost infirmată de ministru, acesta spunând că nu are în vedere o astfel de vizită în această perioadă.

Liderul a lăsat să se înțeleagă că, în urma problemelor pe care le are compania, cu ,,negocierile” cele mai grele din istorie, Sebastian Burduja va veni să salveze situația: ,,Ne aflăm în, poate, cele mai grele negocieri de contract colectiv de muncă, din ultimii 20 de ani. CEO nu este lăsat să producă și să vândă energie la un cost care să ne permită să asigurăm veniturile salariaților”, a declarat acesta ieri, la Radio Infinit, mai precizând: ,,Inclusiv, săptămâna aceasta, probabil vineri, domnul ministru Sebastian Burduja va veni la Complexul Energetic Oltenia pentru că suntem în negocierea contractului colectiv de muncă, am văzut ce a trecut prin guvern, acel buget de venituri și cheltuieli, care nu este un buget corect și sper ca vineri, în urma discuțiilor pe care le vom avea și cu dumnealui, să reușim în perioada următoare să încheiem un contract colectiv de muncă cu noi drepturi și câștiguri salariale pentru membrii noștri de sindicat”, a spus liderul.

Numai că ministrul, așa cum a răspuns solicitării Gorjeanul, n-are niciun plan să vină ,,să salveze” bugetul sau drepturile salariaților CE Oltenia: ,,Nu vin, voi fi la București”. Întrebat dacă are în vedere o astfel de vizită pentru o altă dată, Sebastian Burduja a precizat: ,,Deocamdată nu, nu pe termen foarte scurt”.

M.C.H.