Iulian Diură, înainte de meciul cu Gilortul: ,,Nu port ură clubului”

20 de puncte este diferența dintre CS Gilortul Târgu Cărbunești și CSO Turceni înainte de meciul direct din campionat. Cele două formații din Gorj se vor întâlni în cadrul etapei a treia din play-out-ul Seriei 7. Jocul de Liga 3 se dispută astăzi, de la ora 17.00, pe Stadionul ,,Cristinel Răducan”. Fost oficial la Gilortul, acum președintele clubului din Turceni, Iulian Diură, a mărturisit că revine cu drag la Cărbuneșți, de unde vrea să plece cu toate punctele. Diură a declarat că nu le poartă pică foștilor colaboratori. ,,După mai bine de un an, mă întorc ,,acasă”, la un meci de liga a 3-a, pe stadionul unde am copilărit ca jucător, ca suporter și în ultima perioadă ca președinte. Chiar dacă vin din postura de conducător al echipei oaspete, nu uit perioada petrecută la Gilortul. Nu am nicio supărare față de cineva de aici, nu port ură clubului și nici nu am vreo ambiție. În fotbal, totul este trecător și trebuie să fim conștienți că nimeni nu e de neînlocuit. Mâine revin pe stadion din postura de președinte al Clubului Sportiv Orășenesc Turceni. Reprezint acest club de la începutul anului, am pornit la drum și am acceptat această propunere pentru că la Turceni se poate. Se poate dacă întâlnești oameni care își doresc mai mult, se poate când ai o stabilitate și nu în ultimul rând, se poate dacă ești susținut în ceea ce faci. (…) Îmi doresc să avem parte de un meci frumos, fără accidentări sau rezultat influențat de vreo greșeală de arbitraj și cel mai bun să câștige. Ținând cont că acum sunt la CSO Turceni, îmi doresc ca echipa să câștige toate punctele și vom lua în calcul salvarea de la retrogradare”, a transmis Diură, prin intermediul paginii sale de facebook.

Având în vedere diferența de puncte dintre cele două echipe, Gilortul ar părea favorită certă. Totuși, gazdele au probleme mari de efectiv și înainte de jocul cu cealaltă reprezentantă a Gorjului. Mai mult, oficialii echipei lui Mario Găman recunosc că adversara este foarte diferită față de prima parte a sezonului, atunci când Târgu Cărbunești s-a impus în ambele meciuri. ,,CSO Turceni și-a restructurat din temeli lotul în pauza de iarnă și a demonstrat în partidele disputate în primăvară că nu mai este un simplu sparring-partner. Gilortul este bântuită în continuare de accidentări în compartimentul defensiv, după etapa din weekend Mario Găman având parte de o nouă veste proastă. Rămâne de văzut câți dintre indisponibilii din partida de la Craiova vor reuși să se recupereze și să intre pe teren cu Turceni. Partida dintre Gilortul și CSO Turceni va fi una atractivă, în care ambele grupări își doresc victoria. Se așteaptă un număr mare de spectatori, pe o vreme frumoasă, și sperăm ca echipa noastră să obțină victoria. În sezonul regular Gilortul s-a impus de două ori, 4-0 la Turceni și 7-1 la Târgu Cărbunești”, s-a scris pe pagina de Facebook a grupării din Cărbunești. Gilortul ocupă poziția secundă, cu 28 de puncte, în timp ce Turceni are 8 puncte și este pe locul 6, ultimul din play-out.

Cătălin Pasăre