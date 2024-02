ISU Gorj: ,,Gândește-te tu câte animale și-au pierdut viața și ce pagube ai provocat…”

Nu mai puțin de 131 de incendii de vegetație uscată și mărăciniș au fost provocate în Gorj, în această lună, adică de la 1 februarie, până la data de 20 februarie. Au ars aproape 1.000 de hectare, în 52 de localități, pompierii intervenind pentru localizare și stingere, mai ales că în multe cazuri, incendiile puteau cuprinde și casele oamenilor. Pe pagina de Facebook a ISU Gorj, pompierii au încercat să atragă atenția tuturor celor care-și curăță astfel terenurile agricole, postând câteva rânduri și o fotografie lămuritoare. ,,Cineva s-a gândit că este mult mai simplu să scape de resturile vegetale rezultate din recolta de anul trecut prin incendiere. Și le-a pus foc… Omul nostru era singur, vântul bătea cu putere și a fost nevoie doar de câteva clipe pentru ca focul să scape de sub control, să se extindă și să provoace pagube iremediabile! Tu, dacă ai făcut vreodată focul pentru a arde resturi menajere sau pentru a igieniza terenurile agricole, RENUNȚĂ! Animale sălbatice își pierd viața în astfel de incendii, mediul înconjurător suferă pagube majore, poți pune în pericol construcții și riști o amendă usturătoare! Doar în ultimele zile am fost solicitați să stingem 60 de incendii de vegetație scăpate de sub control! Gândește-te tu, câte animale și-au pierdut viața și ce pagube ai provocat…”, a fost apelul pompierilor gorjeni, în prima săptămână a acestei luni.

M.C.H.