Își dorește să devină jandarm: ”Am recrutat cea mai tânără jandarmeriță din Gorj!”

Jandarmii din Gorj au o misiune specială. Ei au luat sub aripa lor, o fată de 15 ani care vrea să ajungă jandarm atunci când va fi mare. Povestea a fost transmisă de către IJJ Gorj, la sfârșitul săptămânii trecute, începând chiar cu istorisirea fetei:

”Mă numesc T.M.A.M. și am 14 ani…vreau să vă spun că îmi place foarte mult Jandarmeria și vreau să mă fac și eu jandarm, mi-ați face o enormă bucurie dacă veți asista la ziua mea de naștere, are loc pe 26 august 2022, în comuna Bălănești, județul Gorj, la ora 11:30-12:00. Vă aștept cu drag și sper să veniți”, a fost mesajul fetiței.

Bineînțeles, jandarmii au mers la ziua ei: ”Un astfel de mesaj am primit prin intermediul rețelei de socializare și pentru ca ea să aibă amintiri frumoase ne-am pregătit pentru o întâlnire emoționantă, cu tort, cu flori, cu diplomă și legitimație de jandarm junior și alte materiale.

Astfel că am recrutat cea mai tânără jandarmeriță din Gorj, a împlinit 15 ani și este jovială, directă, iar noi, în cadrul întâlnirii, am cunoscut o copilă fericită, optimistă care știe ce își dorește în viață.

Și pentru că a devenit o jandarmeriță junior, va fi sub atenta îndrumare a noastră și am invitat-o și la alte activități pe care le vom organiza la nivelul unității.

Jandarmii gorjeni și IPA – Regiunea 2 Gorj îţi mulțumesc că ne-ai făcut o zi MAI frumoasă și îți doresc un viitor frumos ca sufletul tău de copil!”, au mai transmis jandarmii gorjeni.

M.C.H.