Ioana Mischie duce mai departe proiectul cinematografic ,,Government of Children”

Gorjeanca Ioana Mischie își continuă într-un mod spectaculos ascensiunea în domeniul regiei de film. Aceasta a anunțat că producția ,,Guvernul Copiilor 2” intră în cinematografe din 26 aprilie, fiind continuarea primului film care a fost lansat în 2019.

,,Guvernul Copiilor 2”, filmul vizionar regizat de îndrăgita gorjeancă Ioana Mischie, va rula în cinematografe din 26 aprilie, aducând în fața publicului o lume imaginată de copiii români, cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, din diverse categorii sociale, care au fost intervievați cu privire la societatea ideală pe care ar clădi-o dacă ar deveni lideri. Viziunile lor au fost extinse și aduse la viață de un grup transdisciplinar de artiști, arhitecți, peisagiști, educatori, psihologi, devenind veritabile „utopii tangibile” inserate în film. Trailer-ul producției ,,Guvernul Copiilor 2” a fost deja lansat, iar Ioana Mischie spune despre acest film că a necesitat o muncă de trei ani. ,,Vă împărtășim în premieră trailer-ul unui film inovator, la care lucrăm de trei ani încoace cu hyper-mult entuziasm, ,,Government of Children 2” (,,Guvernul Copiilor 2”), care va fi lansat din 26 aprilie în cinematografele din întreaga țară și care arhivează o multitudine de viitoruri sublime co-imaginate de copii și artiști. V-ați întrebat vreodată cum ar putea arăta următorul secol? Cum ar regândi copiii lumea, dacă ar fi liderii ei? Cum am putea extinde aceste propuneri într-o formă de realitate holistică? Cum am putea regândi arhitectura, educația, sistemul medical, dar mai presus de orice, umanitatea?”, a scris Ioana Mischie, pe pagina sa de Facebook. Avanpremiera ,,Guvernul Copiilor 2” va avea loc pe 19 aprilie, la Cinema ,,Elvire Popesco” din București. Primul lung-metraj al universului cinematografic, Guvernul Copiilor I, lansat în 2019, a fost primul documentar din România în care s-a folosit tehnologia stereoscopică pentru a augmenta prezența copiilor pe ecran. Proiectul, în ansamblul său, definește un nou gen audio-vizual, definit de Ioana Mischie în lucrarea sa doctorală, noetic fiction sau noe-fi, care își propune să ne invite să ne imaginăm viitoruri axate pe evoluția conștiinței umane, nu doar pe evoluția tehnologiei, așa cum ne propune genul science-fiction.

Izabella Molnar

Gorjeanca Ioana Mischie este cineastă, transmedia artist/futurist, multi-premiată pentru film, VR și concepte inovatoare. În anul 2018 a fost bursieră Fulbright în cadrul USC – School of Cinematic Arts, din Los Angeles, California, și a avansat domeniul transmedia storytelling, pentru cercetarea căruia a primit calificativul ,,Summa cum laude”. Proiectele sale cinematografice au călătorit la peste 250 de festivaluri din întreaga lume (Venice Biennale IFF, Palm Springs ISFF, IFF Hamptons, IFF, Thessaloniki IFF, Beijing ISFVF) și la numeroase programe internaționale (Berlinale Talents – Script Station, Sundance Workshop – Capalbio, Biennale College Cinema VR), fiind premiate de The Webby Awards, SXSW Hackathon, GoEast IFF. A debutat în calitate de regizor la Channel 4 în Marea Britanie cu două seriale documentar cu un număr record de vizionări în UK. Este co-fondator al asociației Storyscapes și lector universitar în cadrul UNATC.