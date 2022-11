Investițiile hidroenergetice de la Bumbești Jiu, prea scumpe

CEO nu se închide, se modernizează și va funcționa și 2032, a declarat Virgil Popescu, la conferința de alegeri a PNL Gorj care a avut loc sâmbătă.

Acesta a vorbit și despre investiții hidroenergetice care sunt prevăzute în Ordonanța Repower EU ce urmează să fie adoptată. Este vorba despre 11 amenajări hidroenergetice care vor fi finalizate, în afara celor de la Bumbești Jiu, Turcinești și Curtișoara: ,,Ar fi o capacitate de 20MW și o investiție de 500 de milioane de euro”.

,,Ordonanța Repower EU s-a lucrat împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ordonanță care practic va repune în finanțare și finalizare a peste 360 de MW din amenajările hidroenergetice existente, realizare într-un grad mare până în acest moment.

A fost finalizată, a fost inițiată de cele două ministere, se află în circuitul de avizare la Ministerul Mediului și odată ce va fi adoptată vom putea accelera ritmul de lucrări pe aceste 11 hidrocentrale, dintre care amenajarea de la Bumbești Jiu și este într-un stadiu foarte mare de avansare a lucrărilor, peste 90%, dar blocată de probleme de mediu. Ordonanța are două articole dar ea vine în completarea deciziei CSAT prin care aceste investiții sunt declarate de interes public major iar autorizarea acestora se face într-o procedură rapidă.

Amenajarea de la Valea Sadului se finalizează cu amenajarea de la Turcinești și mai este o amenajare intermediară la Curtișoara.

Total putere instalată pe toate cele trei amenajări este pe medie de 20MW, 20,8 MW, maxim de putere poate fi 50 MW. Valoarea investiției neactualizată din 2010 este de 2 miliarde și jumătate de lei, adică de peste 500 milioane de euro. Este evident, cum a fost ea gândită în 1989, această amenajare hidroenergetică nu avea funcția principală producerea de energie electrică. Putea avea alte funcții: de irigații, de protejare … este clar că domeniul de responsabilitate al Ministerului energie pe această amenajare nu este prioritară. Nu poți să justifici o investiție de 20 de MW, din punct de vedere energetic, Repowe EU este pentru amendarea capitolului de energie. Nu putem veni să justificăm în Repowe EU investiție energetică la un asemenea nivel financiar doar pentru o capacitate foarte mică. Ea trebuie gândită la Ministerul Agriculturii, dacă vorbim de partea de irigații, și la Ministerul Mediului dacă vorbim de protecție împotriva inundațiilor. Și autoritățile locale vor beneficia, Consiliul Județean Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu, pot participa la această investiție, si, desigur, Hidroelectrica dacă se găsește acest consorțiu poate să vină și să susțină partea de investiție energetică, acei 20 de MW. Aceasta este realitatea acestor amenajări în trepte de la Valea Sadului. Strategia energetică a României (care se află în dezbatere publică din 28 august, n.r.) este în curs de avizare , a ieșit din Ministerul Energiei, dar, practic, după noua directivă europeană 944, pe care am transpus-o la sfârșitul anului trecut, ceea ce a fost obligatoriu, Planul național integrat de energie și schimbări climatice a fost finalizat, aprobat încă din această vară, trimis către Bruxelles, prin care ne-am asumat ce vom face în următorii ani, până în 2030 și avem inclusiv decizia CSAT, România se bazează pe energie nucleară, avem phase out de cărbune până în 2032 și folosirea gazului care este o resursă internă, avem rezerve, vrem să le scoatem în 2026-2027 și venim cu gazul ca și combustibil de tranziție și, deasupra, energie regenerabilă atât offshore cât și onshore. deci strategia energetică este finalizată, este pe pe circuitul de avizare al celorlalte ministere și va fi aprobată”.

<<Ce mai vindeți?>> a fost întrebat Virgil Popescu: ,,Ministerul nu vinde nimic și nu se închide absolut nimic. CET Govora și centrala de la ieși (ce vor fi închise până în 2025,n.r) nu sunt în proprietatea Ministerului Energiei Energia pe bază de cărbune, fiind un război la graniță, cu un preț al gazului foarte sus, din punct de vedere comercial intră în piață. În momentul când lucrurile se vor calma, energia pe cărbune va fi iar mai scumpă, costul certificatului de CO2 este undeva până în 80 de euro care se adaugă la prețul energiei electrice, dar când prețul se va calma la gazul natural, energia de cărbune va fi mai scumpă și atunci ce vom face?

Trebuie să asigurăm modernizarea acestei companii (CEO, n.r), până la urmă principalul producător de energie pe cărbune în așa fel încât să preîntâmpinăm o situație similară care a trenat din 2012 până în 2019. De asta avem și falimentul de la CE Hunedoara. Producând tot timpul în pierdere și n-a luat nimeni nicio măsură, s-au prăbușit.

CE Oltenia a avut noroc că s-a schimbat Guvernul și s-a luat acea decizie de a lua primul ajutor de salvare de 240 de milioane de euro. Dacă acesta nu era acordat până în aprilie, nu se puteau plăti certificatele, urmau penalitățile și apoi falimentul CEO. Asta e realitatea.

Pentru Mintia s-a plătit garanția de participare la licitație de 10 milioane de euro. prețul total este de 90 de milioane de euro. Au termen de plată până în 16 decembrie”, a mai declarat acesta.

M.C.H.