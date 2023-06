Învățătoare acuzată de agresiune! Mama fetiței lovite a depus plângere la poliție

* O fată de 16 ani a fost luată la palme de concubina tatălui său. Femeia este cadru didactic

O învățătoare de la Turceni a lovit o fată de 16 ani, ieri după-amiază. Mama copilului bătut a depus plângere la poliție, iar azi-dimineață a mers la cabinetul de medicină legală, fetița primind un certificat: ,,Obraz stâng echimoză violacee, pe fond moderat tumefiată. Acuză dureri în regiunea occipitală. îngrijiri medicale, 1,2 zile. Prezintă leziuni care s-ar fi putut produce cu corp dur”.

ama fetei povestește că cei doi copii au mers la casa tatălui ei să-și ia scuterul. Aici, fata a fost bătută de învățătoarea care a luat-o la palme și a tras-o de păr. Fata a ajuns acasă plângând și cu dureri de cap: ,,Azi, 21. 06 2023, fetița mea Alexandroiou Roxana în vârstă de 16 ani, elevă a liceului tehnologic Turceni, a mers împreună cu fratele ei mai mic, la concubina tatălui – învățătoarea Trăistaru Cerasela, cadru didactic al liceului din Turceni, pentru a-și lua scuterul personal.

S-au iscat discuți între fată și concubină, aceasta din urmă recurgând la violență asupra fetei, luând-o de păr, după care i-a dat câteva palme peste față. Fetița mea acuză dureri de cap și este foarte speriată, deoarece eu niciodată nu am recurs la violență asupra copiilor mei. Am depus plângere la poliție, fiindcă așa ceva este incalificabil. Mai ales că este dascăl. Această femeie mi-a distrus familia. Iar acum îmi ia la bătaie copiii. Totul până aici!”, a spus mama fetei. Contactată telefonic, învățătoarea Cerasela Trăistaru a declarat că se află la volan și nu poate comunica, dar că ne vom auzi într-o jumătate de oră. Aceasta nu a mai răspuns apoi la telefon pentru a-și exprima un punct de vedere.

Mihaela C. Horvath