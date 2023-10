Intotero cere controale la casele unde se află copii instituționalizați

“Din păcate încă mai există nereguli grave care se petrec în sistemul de protecție a copilului. În urma unor sesizări am făcut un control inopinat la o casă familială de pe strada Dunării din Giurgiu, unde a avut loc un nou incident. Aici locuiesc 8 copii instituționalizați. Câțiva cetățeni au reclamat incidentul la 112. Ajunsă la fața locului am constatat că acești minori trăiesc într-o situație de tensiune, că nu beneficiază de suficient ajutor din partea psihologilor și că mâncarea lasă de dorit. În consecință, voi solicita Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) ca începând de mâine să demareze un nou control la toate instituțiile din subordine. Am spus-o și voi repeta: nu tolerez nici un fel de batjocoră la adresa copiilor, indiferent de condiția lor. Statul are obligația să ofere acestor copii cazare, masă, condiții optime pentru dezvoltare și nu voi permite unor oameni care și-au ales o meserie nepotrivită pentru ei să îi traumatizeze”, a anunțat, aseară, Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.