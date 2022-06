Interes mare pentru radiografiile gratuite făcute la Bălești!

Vestea că pot să își face radiografii gratuite la plămâni, mai ales după pandemia de Covid 19, s-a răspândit repede printre sătenii din Bălești, oamenii fiind interesați de această oportunitate. Sute dintre ei s-au înscris pe tabelul cu programarea celor care vor trece prin laboratul mobil cu care au venit aici specialiștii de la Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București.

Faptul că specialiști din capitală au venit aici pentru o săptămână i-a încântat și mai mult pe localnici, mai ales pe cei care sunt în vârstă și pentru care mersul la oraș pentru astfel de analize este aproape imposibil. Deși localitatea nu e departe de Târgu-Jiu, bătrânii, în special, spun că le este aproape imposibil să ajungă la un medic din oraș pentru a-și face analize. „Ca să te duci la oraș trebuie să iei trimitere de la medicul de familie, apoi să stai pe la uși, că nu te primește imediat. Trebuie cu programare, e foarte greu, mai ales că nici nu te bagă în seamă dacă te vede și de vârsta mea. Mori la ușa doctorului și tot nu te bagă în seamă. Așa, aici, e la noi la poartă, cum s-ar zice, și normal că venim pentru că ne interesează. Și e și gratis. Trebuie să fii doar prezent”, a spus o bătrânică. Cei mai mulți dintre cei care au ajuns la caravana mobilă erau oameni sănătoși, dar erau și cei care tușeau, una din simptomatologiile tuberculozei, boală pe care specialiștii din capitală încearcă să o prevină din timp. „Tușesc, am și probleme la inimă, și am venit pentru analize la plămâni. Am aflat că sunt gratis, ne-au spus de la primărie și normal că am venit. Eu am probleme la plămâni, recunosc, și de aceea sunt și mai interesat de analizele care ni se oferă aici gratuit. Ne ușurează viața. Altfel trebuia să mă duc la Policlinică. Pierdeam timp că trebuia să mă duc devreme, să fac programare, să stau la coadă, e complicat acolo. Aici e foarte simplu, pot spune că ne fac analizele acasă. Aici suntem cu timpi scurți de așteptare, stăm pe scaun la umbră, e răcoare, e numai bine, ce am putea dori mai mult?”, a spus un localnic. Printre cei care au ajuns la analize sunt și cei care au trecut prin Covid 19 și nici măcar nu au știut că au avut boala. Acum oamenii sunt curioși să vadă care le este starea de sănătate. „Copii mei sunt doctori, soția lucrează la Dobrița sunt la sanatoriu fix pe așa ceva, iar când a fost cu Covidul nu am putut să mă duc la analize. Am aflat la un control de rutină că am avut boala, iar acum dacă e caravana aici la noi în comună am zis hai să clarific lucrurile să văd cum se prezintă plămânii. Eu cred că nu am probleme. Nici nu am avut simptome. La niște analize pentru alte probleme de sănătate au depistat că am avut Covidul dar nu am știut că am trecut prin boală. Acum pot să aflu cu ce consecințe”, a menționat un alt sătean. Au fost și cazuri în care oamenii au venit pentru că s-au lăsat de fumat și au vrut să vadă care le este starea de sănătate după ce au scăpat de acest viciu. „Am venit mai mult din curiozitate pentru că acum niște ani în urmă am reușit să mă las de fumat. Am făcut acum 7 ani astfel de analize, iar acum e un fel de rutină, să văd evoluția. Vreau să văd cum e după ce am renunțat la fumat în toți acești ani. Am reușit să scap de ele și vă asigur că mie îmi este mult mai bine fără ele. E nevoie doar să mă implic în mai multă mișcare, să nu fiu sedentar. E o campanie fară doar și poate că e foarte bună și, cred eu, lucru important, a contat renumele spitalului. Am vecini care când au auzit cine vine să facă analizele imediat s-au înscris pe listă pentru că e un spital arhicunoscut și cu specialiști foarte buni”, a menționat un sătean. Asistentul radiolog Laurențiu Trofin spune că scopul principal al campaniei este acela de a depista posibilele cazuri de tuberculoză.

Microbul este prezent printre noi în permanență, depinde doar de reacția organismului de a se apăra, iar astfel de analize, mai ales gratuite, îi pot scuti pe oameni de foarte multe neplăceri în cazul unei îmbolnăviri. „Campania este menită să îi ajute pe cei care nu se pot deplasa ușor pentru a ajunge în orașele mai mari pentru a-și face analizele. Sunt categorii vulnerabile, care nu pot așa de ușor să ajungă la un control de specialitate. Scopul întregului proiect derulat prin fonduri europene este acela de a depista tuberculoza cît mai din timp. E bine ca lumea să își facă periodic verificări. Există simptome precum transpirație, tuse, dureri în piept, care nu trebuie ignorate. Radiografiile sunt recomandate și dacă nu există aceste simptome”, a transmis reprezentantul Institutului Național de Pneumoftiziologie din capitală. Primarul Mădălin Ungureanu spune că sunt sute de localnici interesați de aceste radiografii, oamenii fiind înscriși pe liste, programarea prezenței lor fiind făcută pentru toată săptămâna. „Mă interesează starea de sănătate a localnicilor, iar eu de când am venit primar în comuna Bălești am fost preocupat de acest domeniu al sănătății, la fel ca pentru învățământ dar și orice poate contribui la un trai mai bun al oamenilor. Pentru examenul paraclinic din momentul de față avem peste 250 de persoane înscrise numai în partea asta a comunei, urmând să avem și în partea de nord a comunei, pentru satele Găvănești, Stolojani Cornești, unde vor urma ca examenele să fie joi și vineri săptămâna asta. Există interes din partea oamenilor și de aceea noi suntem deschiși la orice fel de inițiativă de acest gen. Cred că prezența caravanei la noi e de un real folos pentru oricine vrea să vadă cum stă cu aparatul respirator”, a menționat edilul din Bălești.

Gelu Ionescu