Înfrângere drastică pentru naționala de handbal

Naţionala de handbal a României a suferit o înfrângere severă în ultimul său meci din Grupa E a Campionatului Mondial, desfășurat în Danemarca, Norvegia şi Suedia. Echipa condusă de Florentin Pera a cedat fără drept de apel cu una dintre gazdele turneului, Danemarca 39-23 (21-10). Partida s-a disputat la Herning și a pus față în față echipele cu punctaj maxim după primele două confruntări ale grupei. Diana Lixăndroiu (18 ani), de la CSM Slatina, a fost cea mai bună marcatoare a echipei României, cu 5 reuşite. Pentru tricolore au mai înscris Lorena-Gabriela Ostase 3 goluri, Sonia-Mariana Seraficeanu 3, Crina-Elena Pintea 3, Alexandra Dindiligan 2, Eliza-Iulia Buceschi 2, Alexandra-Diana Badea 2, Andreea- Cristina Popa 2 și Alicia-Maria Gogîrlă 1. Diana Ciucă a apărat 5 aruncări (23%), Yuliya Dumanska a avut 4 intervenţii (31%), iar Daciana Hosu 5 (33%). Kristina Jorgensen (10 goluri) a fost cea mai eficientă jucătoare a confruntării. De asemenea, portarii danezi au avut procentaje remarcabile. Sandra Toft a încheiat cu 12 intervenţii (46%), iar Althea Rebecca Reinhardt a avut 11 (58%). 10.788 de spectatori au asistat la acest joc. În cealaltă partidă a grupei, Serbia a învins Chile cu 30-16. România va intra în Grupa principală III cu 2 puncte, cele câştigate contra Serbiei. Danemarca şi Germania încep cu câte 4 puncte, Polonia cu 2 puncte, iar Japonia şi Serbia cu O puncte. Primele două clasate se califică în sferturile de finală. ,,Este o diferenţă, în primul rând, prin faptul că toate jucătoarele din naţionala daneză joacă în Liga Campionilor. La noi, sunt multe jucătoare care nici măcar nu joacă la echipele de club. E normal să fie şi o presiune într-un astfel de meci, cu 11.000 de fani. Era foarte greu să revenim în joc după ce şi-au creat un avantaj important. În repriza a doua nu am arătat rău, dar am ratat foarte mult din situaţii clare. Am ratat de trei ori şi de la şapte metri. Am avut vreo 10 situaţii create singur cu portarul pe care le-am ratat. Poarta lor a fost foarte bună astăzi. Am câştigat jucătoare azi, jucătoare pentru viitor. Trebuie să strângem rândurile după această înfrângere. Trebuie să fim mai determinaţi pe faza de apărare. Nu sunt mulţumit de cum ne-am prezentat într-un asemenea meci în faza grupelor. Eu am încredere în potenţialul echipei şi, de când sunt la echipa naţională, am avut două meciuri nereuşite: cu Franţa şi azi cu Danemarca, printre cele mai puternice din lume. Dar, trebuie să trecem peste acest moment, să ne concentrăm la meciul cu Germania. Presiunea nu a fost cea mai mare în acest joc. Presiunea a fost cu Serbia şi indiferent de rezultatul de astăzi, trebuia să învingem Germania pentru că era o luptă: noi, Danemarca şi Germania. Chiar dacă azi am fi câştigat cu Danemarca şi am fi pierdut cu Germania, nu ne-ar fi ajutat prea mult victoria”, a declarat selecționerul Florentin Pera. România va juca primul meci contra Germaniei, joi, 7 decembrie, la Herning (19:00).

Cătălin Pasăre