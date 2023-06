Incredibil! Barul ,,La Academie” din Motru funcționează ilegal de aproape trei ani

Cunoscutul bar din Motru, intitulat sugestiv ,,La Academie”, deși aici numai educație nu se face, funcționează ilegal din vara lui 2020 când spațiul a fost restituit Regiei de Film în baza unui proces-verbal, asta după ce firma care gestiona cinematograful a primit o sentință definitivă de evacuare din imobil, la jumătatea anului 2020. Patronul barului, nu numai că nu a părăsit spațiul predat prin protocol RADEF, a rămas înăuntru și a desfășurat același tip de activitate comercială, cum o făcuse și înainte de sentința respectivă. RADEF a înștiințat, însă, Primăria Motru de toate aceste ilegalități, după ce autoritatea locală și-a manifestat public interesul de a prelua cinematograful și de a-i reda strălucirea de altădată.

O sentință civilă din 2019 arată clar că Regia de Film (RADEF) în calitate de reclamant, solicită pârâtei SC AKDEM OCASSION SRL evacuarea din imobilul Cinematograf Minerul. Reclamantul câștigă procesul iar instanța dispune evacuarea pârâtei, SC AKDEM OCASSION SRL, din imobilului cinematograf, situat in municipiul Motru, Bulevardul Trandafirilor, din judetul Gorj, la prima instanță. Mai mult, instanța obligă pârâta să îi plătească reclamantei 100 de lei cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru. Firma din Motru face apel. Procesul se mută la Tribunalul Gorj și este câștigat tot de RADEF. Pe 22 iulie 2020, se dă decizia cu Nr.195/2020, pronunțară de Tribunalul Gorj în dosarul nr.3392/263/2019, în sensul că se respinge ca nefondat apelul declarat de firma AKDEM, având că obiect evacuare, iar sentința rămâne definitivă.

Protocol de predare-primire!

La aproximativ un an de zile după ce evacuarea a rămas definitivă, Regia de Film hotărăște ca pe 13 aprilie 2021 la orele 12.00, să încheie procesul verbal de predare primire al Cinema ,,Minerul” prin încheierea unui proces verbal de predare primire a imobilului cu deținătorul de până atunci.

Pe documentul respectiv, în calitate de primitor, apar desemnate două persoane din partea RADEF România iar din partea firmei, doar reprezentantul legal Livia Elena Lupulescu.

Mai exact, la această dată, în mod normal, așa cum susține telefonic reprezentantul RADEF, cinematograful trebuia închis iar activitatea oprită.

În mod contrar, activitatea comercială din cinematograf a continuat săptămână de săptămâna fiind înregistrate aici scandaluri. Mai mult, legat de activitatea barului mai multe organe de control au fost duse în eroare cu privire la deținerea acestui spațiu în mod legal.

Pentru cei curioși care se întreabă cum au fost depistate abia acum aceste aspecte, relatăm următoarele: RADEF a adus la cunoștință Primăriei Motru dacă este de acord cu preluarea spațiului cinematograf, CL și-a dat acordul pentru preluarea acestuia, iar în urma discuțiilor dintre reprezentanții primăriei și RADEF s-a ajuns la concluzia că activitatea firmei este ilegală, deoarece cinematograful trebuia închis din vara lui 2021, iar uimirea a fost mare pentru RADEF când li s-a comunicat că aici există activitate comercială.

Firma are obligația de a elibera cinematograful!

Reprezentantul RADEF din cadrul Serviciului Juridic a transmis, pe 12 iunie, o adresă primăriei din Motru prin care rezultă obligația firmei de a nu pătrunde în incinta cinematografului din Motru. Aici scrie clar că, în urma verificărilor făcute și a unor protocoale de discuție, reprezentantul legal al barului din Motru nu s-a confirmat celor prevăzute cu RADEF și, prin urmare, nu s-au concretizat raporturi juridice contractuale pentru exploatarea cinematografului Minerul.

Prin urmare rezultă că Venus Dănuț Simionescu (fost administrator al firmei) nu deține vreun drept de a exploata acest activ, adică clădirea SAD. De menționat că, poliția și parchetul din Motru au făcut aici verificări cu privire la faptul că acel contract de închiriere prezentat autorităților pentru obținerea autorizațiilor de funcționare era unul fals. Cu toate acestea, de fiecare dată soluția a fost de clasare, firma și patronul fiind lăsați să funcționeze nestingheriți. Asta, doar mă câțiva pași de Judecătoria, Parchetul și Poliția Locala Motru. Acum se pot relua aceste verificări pentru clarificarea situației, pentru ducerea in eroare a organelor, a instituțiilor timp de mai mulți ani de zile. Dacă acestea se concretizează, autorizația de funcționare va fi retrasă cu celeritate iar finanțele, poliția economică, DSV, DSP, ISU ar trebui să intervină de urgență. Acum este de înțeles de ce acest patron a avut tot timpul ceva de comentat cu privire la angajații Primăriei Motru, conducerea acesteia ori CL. Ar fi fost curios să se facă și demersuri cu privire la obținerea terenului de sub cinematograf, în urmă cu ani de zile, deoarece aceasta locație avea caracter de interes public/social și prin toate protocoalele se interzicea activitatea comercială și se permitea doar una culturală. Locația a fost transformată în schimb în bar, discotecă, sală de jocuri și de evenimente.

A.STOICA