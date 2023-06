Încă un turneu internațional la Academia lui Florin Mergea

Astăzi va debuta cea de-a patra ediție a turneului ITF J30 Târgu Jiu. Meciurile vor avea loc la Academia de Tenis ,,Florin Mergea” . Precalificările au avut loc în zilele de 8 și 9 iunie, iar calificările s-au încheiat duminică, 11 iunie. Partidele vor fi transmise live pe YouTube, au anunțat organizatorii. ,,Suntem mândri că am putut susține acest eveniment prin forțele proprii. Mulțumim întregii echipe pentru munca și orele de puse pentru a face acest eveniment posibil!”, au transmis reprezentanții academiei. Este al doilea turneu internațional de amploare care are loc la Târgu-Jiu, după ITF J200, cea mai importantă competiție de profil din România, destinată juniorilor sub 18 ani. Şi această întrecere a fost organizată de Academia de Tenis ,,Florin Mergea”.

Cătălin Pasăre