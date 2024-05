Încă o temă de campanie electorală, spulberată: DNA a clasat Dosarul ,,Calea Eroilor”!

O temă de campanie electorală intens dezbătută, după ce subiectul ,,Calea Eroilor” a fost reîncălzit precum ciorba uitată la soare, a fost închisă, o dată cu confirmarea oficială a Direcției Naționale Anticorupție care a comunicat, la solicitarea jurnaliștilor, că soluția adoptată în acest dosar a fost clasare, iar în cauză nicio persoană nu a avut calitatea de suspect sau inculpat, cercetările efectuându-se cu privire la faptă. Dosarul penal fusese deschis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, în 2021, însă, un an mai târziu procurorii gorjeni și-au declinat competența în favoarea DNA. Trebuie spus că, procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și declinarea competenței de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu privire la alte aspecte din dosarul inițial.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a comunicat, la solicitarea mass-media, că a clasat Dosarul ,,Calea Eroilor”, o temă reîncălzită și intens dezbătută în prima parte a campaniei electorale. Această decizie va avea un impact semnificativ asupra discuțiilor politice și a strategiilor de campanie, în contextul în care oponenții primarului Marcel Romanescu au mizat pe un alt deznodământ al dosarului și au marșat, în ultimele săptămâni pe acest subiect.

Dosarul penal fusese deschis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, în 2021, și au fost efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu, obținere ilegală de fonduri, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, dar procurorii gorjeni și-au declinat competența în favoarea DNA, un an mai târziu, la data de 1 septembrie.

În urma cercetărilor, DNA a confirmat oficial că nicio persoană nu a avut calitatea de suspect sau inculpat în acest dosar și a concluzionat că nu există suficiente dovezi pentru a susține acuzațiile, din cauză că ,,fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Totuși, subiectul ,,Calea Eroilor” nu a fost închis definitiv, în condițiile în care procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și declinarea competenței de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pentru cercetări în privința unor fapte care nu intră în sfera de competență a DNA.

Este important de amintit că…

… Primăria Municipiului Tg-Jiu a parafat un contract de lucrări, în noiembrie 2019, cu firma italiană Consorzio Stabile EBG pentru ,,Modernizarea și reabilitarea zonei protejate a Ansamblului monumental Calea Eroilor – Etapa I”, în valoare de 8,8 milioane de lei, în urma unei proceduri simplificate de atribuire, însă lucrările urmau să fie executate de subsidiara, cu același nume, din România a firmei italiene – Consorzio Stabile EBG SRL București. Lucrările au bătut pasul pe loc timp de doi ani, iar în noiembrie 2021, contractul de lucrări a fost predat de Consorzio Stabile EBG SRL către CTC Edil Construct SRL Giurgiu, iar perioada de execuție s-a prelungit până la data de 14 august 2022. La expirarea acesteia, Primăria Tg-Jiu a încheiat un nou act adițional la contract, prin care termenul a fost prelungit până la finele acelui an, iar ulterior, documentul a fost prelungit succesiv, firmei fiind calculate penalități de întârziere. După preluarea contractului de către SRL-ul din Giurgiu, Inspectoratul de Stat în Construcții Gorj a aplicat firmei o amendă de 25.000 de lei, pentru unele neconformități depistate în urma controalelor, iar inspectorii au constatat că CTC Edil Construct SRL, nu deține sau nu a prezentat dispozițiile de numire pentru responsabilul tehnic cu execuția. Mai exact, ,,executantul nu a prezentat procedurile de lucru pentru operațiunile ce se execută; nu s-au prezentat toate documentele care atestă execuția lucrărilor, calitatea materialelor folosite emise de producători, însoțite de avize și agremente tehnice menționate în acestea”. Potrivit unor surse, în dosarul declinat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu ar fi vorba tocmai despre aceste aspecte care țin de firma constructoare.

Claudiu Matei