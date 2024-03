Încă o petiție pentru redeschiderea Transalpinei!

Un nou demers în mediul on-line pentru redeschiderea Transalpinei începând cu data de 1 Mai.

Proprietarul unei cabane din Rânca a inițiat campania de strângere de semnături, iar alături i-a venit repede băcița Mărioara Babu care, de mai multe zile, spune că mare parte din cea mai înaltă șosea din țară nu mai este acoperită de zăpadă ori stratul este destul de mic. Băcița a fost la stâna pe care o are pe Transalpina și e convinsă că dacă drumarii s-ar mobiliza ar reuși minunea de a redeschide circulația la finalul lunii viitoare. Ar fi pentru prima dată când șoseaua ar fi redeschisă traficului o dată cu deschiderea sezonului estival pe litoral. „Iubitorii muntelui și ai celui mai înalt drum din România, TRANSALPINA, cunoscut și sub denumirea de DRUMUL REGELUI, sunt rugați să voteze acest demers de solicitare a autorităților centrale și locale de a demara cât mai rapid lucrările de deszăpezire a sectorului de drum închis de pe Transalpina, astfel încât deschiderea acesteia să fie posibilă în mod oficial la 1 MAI 2024. Menționăm că acest lucru ține doar de voința autorităților și nu de vreun impediment tehnic, deoarece zăpada este foarte puțină în acest an. De asemenea menționăm că Transalpina este un drum național, DN 67C, care nefiresc este închis mai bine de jumătate de an, iar fiecare zi în care aceasta este închisă aduce mari deservicii turismului românesc și a celui regional în mod special, iar pentru turiștii români și străini este un impediment major ce îi împiedică a se bucura de aerul alpin și de mirificele peisaje montane pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție în acest spațiu transcarpatic românesc”, se arată în demersul online de strângere de semnături pentru redeschiderea Transalpinei. Cealaltă petiție online inițiată zilele trecute de Asociația Cabanierilor și Concesionarilor din Rânca strânsese până ieri puțin peste 120 de semnături. Drumarii au transmis, neoficial, că lucrările de deszăpezire vor fi reluate în momentul în care vor considera că integritatea muncitorilor nu va fi pusă în pericol în zonele în care stratul de zăpadă este mai mare.

Gelu Ionescu