În bilanțul lui Virgil Popescu CEO e salvat! Producția de energie pe cărbune e lichidată. 3.000 de concedieri bat la ușă doar în acest an

Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu a făcut bilanțul ,,guvernării” sale peste energia românească, la sfârșitul săptămânii trecute. Pentru Gorj a însemnat un dezastru: este ministrul care nu s-a gândit la soarta miilor de salariați ai CEO, lăsându-i fără nicio protecție socială în față concedierilor colective care bat la ușă. El a închis aproape tot, fără să existe nicio investiție nouă în prezent. A ținut cât a putut cu dinții de restructurarea Complexului Energetic Oltenia, până când angajații nu mai știu cum să fugă și să scape pensionați, existând însă riscul ca ei să ajungă direct șomeri.

Virgil Popescu și-a enumerat ,,succesele”, spunând că în viitor CEO se va mândri cu o producție mare, energie din regenerabile și grupuri pe gaze care vor lua locul termocentralelor. Care termocentrale vor rămâne cu trei grupuri, și alea în rezervă. Grupurile vor mai funcționa ,,dacă va mai fi nevoie de energie pentru România” (!) A anunțat termene cu adevărat aberante, recunoscând că ,,există mici întârzieri” privind parcurile solare (opt) și două centrale pe gaze la Ișalnița și Turceni. Virgil Popescu rămâne în istorie ca cel care a lichidat industria cărbunelui și a periclitat sistemul energetic național. El a pus bazele unei sărăcii lucii pentru milioane de români care au plătit și vor plăti costurile uriașe la energia electrică, fiindcă el a liberalizat piața fără ca România să fie pregătită. Virgil Popescu este cel care a vândut Mintia, spunând că în viitor aceasta va ajunge un adevărat pilon în economia românească…

Ajutoarele de stat pentru CEO, ,,salvatoare” pentru planul de închidere!

Ce spune Virgil Popescu, ieșind pe ușa ministerului Energiei de unde a dictat dezastrul pentru gorjeni: ,,(…) Decembrie, directoratul vine și spune că nu are bani de certificatele CO2 și că urmează falimentul. Guvernul aprobă un ajutor de salvare de 240 milioane de euro pentru a salva Complexul Energetic Oltenia care e de bază în sistemul național. Nu avea de unde să returneze 240 milioane de euro și atunci am intrat într-o discuție și negociere cu Comisia Europeană pentru restructurarea Complexului Energetic Oltenia, februarie 2020, pandemie. La Complexul Energetic Oltenia s-a continuat negocierea în 2020, evident era pandemie nu s-au putut purta negocieri față în față la Comisia Europeană, în 2021, CEO avea nevoie de încă 240 milioane de euro la începutul anului 2021 pentru a putea achita certificatele CO2. Am plecat, m-am suit în avion, la Bruxelles, A fost o deschidere atât de largă a comisarei CE, încât a spus așa: dacă nu veți da banii ăștia nu mai există restructurare, Așa că, dați-i, că noi nu vom zice absolut nimic.. Guvernul s-a întâlnit, a dat ordonanță de urgență și am dat încă un ajutor Complexului Energetic Oltenia în contul viitorului ajutor pentru restructurarea Complexului Energetic Oltenia. Deci, aproape 500 de milioane de euro în doi ani de zile pentru a salva cărbunele din Oltenia, pentru a salva cărbunele din Gorj. Programul de restructurare a continuat, am obținut aprobarea programului de restructurare în ianuarie, în ultima zi din ianuarie 2022. Au fost pregătite în același timp cu programul de restructurare practic toate studiile și proiectele pentru a putea accesa banii din Fondul de Modernizare pentru a putea construi două centrale pe bază de gaze naturale, una la Ișalnița, de 850 MW și una la Turceni de 475 de MW în așa fel încât să putem produce în bandă la Complexul Energetic Oltenia 1350 de MW de energie, energie care va putea fi pusă în funcțiune așa cum este estimat, poate să fie ușor întârziată ,,datorită” crizei din 2022 dar sfârșitul anului 2026 și tot din banii din Fondul de Modernizare, 747 de Mw de energie regenerabilă vor fi puși în funcțiune până la sfârșitul anului 2024, energie solară. Deci, practic, la sfârșitul programului de restructurare, Complexul Energetic Oltenia va avea posibilitatea să producă în cărbune, pe trei grupuri, două la Rovinari, unul la Turceni și două grupuri, două centrale pe bază de gaz natural 1350 de MW și energie regenerabilă solară, fotovoltaică 747 de MW, cât a produs Complexul Energetic Oltenia maxim în ultimii ani de zile, în criză când s-a suplimentat? A fost scoasă producția de cărbune la maxim 1.500 de MW. Atât a putut să producă Complexul Energetic Oltenia cu producția de cărbune la maxim în cursul anului 2022. Cât va produce după programul de restructurare? 1350 plus 747 de MW, plus cele trei grupuri care vor rămâne în rezervă și vor fi folosite dacă vom mai avea nevoie de energie pentru România.

În bilanțul lui, tragedia de la Jilț Turceni nu există

Virgil Popescu a omis să spună vreun cuvânt despre tragicul accident de la Jilț Sud, acolo unde trei mineri au murit, alți 10 au fost spitalizați, fiindcă se deplasau în așa-numitele tanchete ale morții. Nici până în ziua de azi, sau a bilanțului de vineri, 16 iunie, acesta nu a prezentat planul de investiții în cariere, promis după nenorocirea din carieră.

Notă. Presa, 2019: Deputatul PNL Virgil Popescu a fost director al sucursalei PECO Mehedinți a Petrom înainte de preluarea fostei companii de stat de către austriecii de la OMV, iar din 2007 deține, alături de soția sa, care este asociat majoritar și administrator, o firmă ce operează în prezent ca dealer trei benzinării Petrom.

Mihaela C. Horvath