VIDEO: Împrumuturi cu acte false. Angajată CAR, acuzată de un prejudiciu de 900.000 lei

O angajată a unei Case de Ajutor Reciproc (CAR) din Gorj este cercetată după ce a întocmit în fals zeci de contracte de împrumut, creând un prejudiciu de aproximativ 900.000 de lei. Femeia a avut complici, banii ajungând în buzunarele lor.

Opt percheziţii au avut loc luni dimineața în mai multe localităţi din Gorj.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și ai altor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au efectuat, ieri dimineaţă, percheziţii domiciliare la un număr de 8 locaţii, situate pe raza localităţilor Târgu Jiu, Rovinari, Băleşti, sat Corneşti, şi Peştişani, într-un dosar având ca obiect infracţiuni de înşelăciune în formă continuată şi alte infracţiuni.

„Suspecta A.R., în calitate de operator ghişeu în cadrul Asociaţiei C.A.R. L…., cu punct de lucru în municipiul Târgu Jiu, în cursul anului 2023, până în luna ianuarie 2024, a întocmit în fals un număr de 63 de contracte de împrumut pe numele a 53 de persoane de pe raza judeţului Gorj, folosindu-se în acest sens de documente falsificate, respectiv adeverinţe de venit, cupoane de pensie şi acte de identitate, puse la dispoziţie de către suspecţii B.R.A. şi I.V.A., modalitate prin care a indus în eroare reprezentanţii instituţiei de credit în scopul de a obţine pentru sine şi pentru ceilalţi doi suspecţi un folos patrimonial injust, fiind produs un prejudiciu de 886.050 de lei”, arată Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Angajata CAR este cercetată pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals informatic. Ceilalţi doi suspecţi sunt cercetaţi pentru complicitate la înşelăciune, în formă continuată.

La domiciliul suspectei au fost găsite mai multe documente falsificate.

„Cercetările continuă, pentru stabilirea adevărului pe bază de probe în cauză urmând a fi dispuse măsuri legale, ce vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice pe parcursul urmăririi penale. Facem totodată precizarea că punerea sub învinuire a unei persoane suspecte reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, care însă nu este în măsură să înfrângă prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază în continuare persoanele suspecte”, transmit procurorii.

Procurorii din Târgu Jiu au dispus reținerea celor trei pentru 24 de ore și introducerea acestora în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. În cursul zilei de marți, cele trei persoane vor fi prezentate parchetului competent, cu propuneri corespunzătoare.

