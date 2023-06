Imagini în cuvinte – Memorial „Raul Surdoiu”, ediţia XXI

Desfăşurat într-un cadru natural cu un pitoresc inegalabil, pe care organizatorii l-au ales într-o clipă de profundă intuiţie pentru peren şi frumos, Concursul Naţional de Protecţia Mediului sugestiv intitulat „Memorial Raul Surdoiu” a oferit elevilor şi profesorilor participanţi momente unice de reflecţie şi relaxare într-o competiţie cu semnificative şi relevante dimensiuni ale inovării prin cunoaştere şi explorare a mediului natural şi propriei experienţe de viaţă. Concursul este ideea unui proiect cu o vechime de peste două decenii, de care se ocupă cu profesionalism şi pasiune prof. Cristina Ciolacu, coordonator al Cercului de Protecţia Mediului de la Palatul Copiilor Târgu-Jiu. Această acţiune educaţională ştiinţifică, artistică şi ecologică cu importante implicaţii în formarea viitorului elevilor îşi are deja propria sa istorie. Pe la începuturi au fost vreo doi-trei ani de concurs la nivel judeţean, apoi încă un an la nivel interjudeţean şi numai după aceste „încercări” foarte reuşite, proiectul a căpătat recunoaştere de nivel naţional. Era prin anul 2005, director al Palatului fiind prof. Pompiliu Ciolacu, fost coleg de gimnaziu cu principalul şi statornicul sponsor şi susţinător al concursului, omul de afaceri Constantin Surdoiu, cel care într-un ceas de taină din neuitatele seri petrecute pe malul Blahniţei îi povestise prietenului şi colegului său, pe atunci director, despre tragedia care i-a marcat viaţa. Se întâmplase tot la un început de vară, undeva, la Băile Herculane, când unicul său fiu s-a sfârşit într-un tragic accident de maşină chiar în ziua banchetului de absolvire a liceului. Oameni minunaţi, stăruitori şi generoşi în a face binele, dăruiţi iubirii de copii şi educaţiei acestora, familia Teodora şi Constantin Surdoiu s-a dedicat cu tot ce a avut acţiunii de susţinere a acestui concurs care, până la urmă, ca însemn de preţuire a frumoaselor principii şi valori de viaţă dovedite în acest trainic parteneriat, a primit genericul „Memorial Raul Sursoiu”. Este firesc să menţionăm că, ani la rând, concursul s-a desfăşurat în vila familei Surdoiu, din Staţiunea balneoclimaterică Săcelu-Gorj, în condiţii inconfundabil de plăcute pentru elevii şi profesorii veniţi din întreaga ţară. Această ediţie, a anului şi a verii 2023, s-a desfăşurat în zilele de 9,10 şi 11 iunie la Pensiunea „Eva” din Baia-de-Fier şi în peisajul mirific din preajma acesteia, la o aruncătură de pietricică de fermecătoarele Chei ale Olteţului, şi a reunit elevi din 29 de judeţe ale ţării, din Timiş până la Botoşani, din Bihor până la Tulcea, de la Gorj la Vaslui, din Maramureş la Dolj, din Mureş şi Sibiu la Olt şi Teleorman, iată, din mai toate zările şi ţinuturile României noastre străbune. De la Hunedoara, Alba, Sălaj, Harghita, Suceava, Iaşi, Neamţ, Bacău, Braşov, Bucureşti, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Prahova, Dâmboviţa, Argeş şi Vâlcea.

Concursul a avut în această vară, la ediţia cu nr. 21, o participare numeroasă. Proiectele realizate de elevi, creaţiile lor artistice născocite în competiţie directă, chiar sub ochii juriului, au oglindit bogăţia cunoştinţelor şi temeinicia abilităţilor privind calitatea vieţii şi protecţia mediului înconjurător, îngrijorarea şi preocupările pentru sănătatea planetei, gânduri şi propuneri pentru un viitor sigur, sub sloganul ediţiei – „ Pământul nu ne aparţine, noi aparţinem Pământului” şi în consens cu tema stabilită – „Glasul Pământului”.

Cele şapte secţiuni de concurs (proiect/power point, desen, colaj, pictură, pictură pe sticlă, fotografie, obiecte confecţionate din materiale reciclabile/naturale) au adus în competiţie 180 de lucrări, rod al efortului şi izbânzii a 211 elevi şi 58 de profesori coordonatori, înscrişi în faza de debut a activităţilor premergătoare etapei naţionale.

Echipajele reprezentative ale judeţelor finaliste, care şi-au ales denumiri sugestive („Animalele fantastice” – Bihor, „Fantasticii” – Bucureşti, „Culoare pentru suflet” – Călăraşi, „Cantacuzinii” – Dâmboviţa, „Florile de colţ” – Gorj, „Ecosig 2001” – Mureş, „Florile câmpiei” – Teleorman, „Pasărea ţesător” – Timiş, „Florile de colţ” – Vâlcea) au creat lucrări care au impresionat asistenţa prin acurateţea, ingeniozitatea şi originalitatea temelor abordate.

În urma unor serioase observaţii, analize şi deliberări, un juriu exigent şi competent, format din ing. dr. Gheorghe Fometescu (fost director al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj), prof. Pompiliu Ciolacu (director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj), prof. Cristina Tatomir (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu), prof. Georgiana Brandt, prof. Vasile Gridan şi prof. Ion Elena (Palatul Copiilor Târgu-Jiu), având ca preşedinte pe prof. Marieta Pavel, inspector şcolar în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, a stabilit următorii câştigători ai locului I:

1.Secţiunea Proiect ecologic, învăţământ primar: Echipajul „Eco-juniori” (Liceul teoretic „O.C. Tăslăuani” Topliţa – Judeţul Harghita); gimanziu: Octavian Cilibiu (Palatul Copiilor Târgu-Jiu, Judeţul Gorj); liceu: Ioana Veber (Palatul Copiilor Botoşani, Judeţul Botoşani);

2. Secţiunea Desen, învăţământ primar: Alexandra Chiorean şi Maia Chibulcutean (Palatul Copiilor Miercurea Ciuc – Filiala Topliţa, Judeţul Harghita), Beniamin Turcitu ( CSEI Târgu-Jiu, Judeţul Gorj) – copii cu cerinţe educaţionale speciale; gimnaziu: Daria-Elena Petrişor (Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea), Gabriela Popescu (CSEI Târgu-Jiu, Judeţul Gorj) şi Gina Tinei (CSEI Târgu-Neamţ, Judeţul Neamţ) – copii cu cerinţe educaţionale speciale; liceu: Ştefan-Ioan Socaciu (Clubul Copiilor Curtea-de-Argeş, Judeţul Argeş);

3. Secţiunea Pictură, învăţământ primar: Ana Costruţ (Clubul Copiilor Marghita, Judeţul Bihor), Alin Copot (CSEI Târgu-Neamţ, Judeţul Neamţ) – copii cu cerinţe educaţionale speciale, gimnaziu: Ilinca Ciupagu (Clubul Copiilor Olteniţa, Judeţul Călăraşi); liceu: Antonia Florea (Palatul Copiilor Craiova, Judeţul Dolj);

4.Secţiunea Pictură pe Sticlă, învăţământ primar: Andreea Gheorghiţă (Palatul Copiilor Târgu-Jiu, Judeţul Gorj); gimnaziu: Elena-Alexandra Pachiu (Palatul Copiilor Târgu-Jiu, Judeţul Gorj); liceu: Daria-Elena Măgâlea (Palatul Copiilor Târgu-Jiu, Judeţul Gorj);

5. Secţiunea Colaj: învăţământ primar: Maria-Anastasia Munteanu şi Elena-Viviana Munteanu (Palatul Copiilor Târgu-Jiu, Judeţul Gorj), Luca-Tiberiu Popa (Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Olteniţa, Judeţul Călăraşi) – copii cu cerinţe educaţionale speciale; gimnaziu: Mara-Elena Cârjan (Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea); liceu: Svetlana Bologa (Palatul Copiilor Oradea, Judeţul Bihor);

6.Secţiunea Fotografie, învăţământ primar: Eric-Andrei Negreanu Coadă (Palatul Copiilor Piteşti, Judeţul Argeş); gimnaziu: Bogdan Faniş (Palatul Copiilor Deva, Judeţul Hunedoara); liceu: Alexandru Jurca (Palatul Copiilor Deva, Judeţul Hunedoara);

7.Secţiunea Obiecte din Materiale Reciclabile/Naturale, învăţământ primar: Teodora-Maria Vişănescu (Şcoala Gimnazială Nr. 129 Bucureşti); gimnaziu: Alessia Ceauşu (Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea); liceu: Pircan Tulga Can Octavian (Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea);

La reuşita acestei ediţii de excepţie a concursului, al cărei „argint viu” în proiectare şi organizare a fost prof. Cristina Ciolacu, au contribuit Ministerul Educaţie – prin cofinanţare, sponsorul consecvent – familia Teodora şi Constantin Surdoiu, domnul Dorin Teodorescu – administratorul Pensiunii „Eva” din Baia-de-Fier, familia Lavinia şi Gheorghe Măgâlea, Firma „Andulau” (antreprenor Laurenţiu Ciobesci).

Ediţia 2023, prin conţinuturile ei educaţionale diverse şi atractive, dar şi prin poziţionarea geografică, ecologică, etnofolclorică şi tradiţională, a dăruit cu experienţe de viaţă şi amintiri de neuitat pe elevii şi profesorii sosiţi pe plaiurile Gorjului nostru strămoşesc.

Ion Elena