I-a decedat soțul, în urmă cu șase luni, zdrobit de o camionetă! Dosarul, în sertar la Poliția Turceni

Accidentul căruia i-a căzut victimă Ion Busuioc, în vârstă de 54 de ani, din Târgu-Jiu, a avut loc pe data de 17 mai. Omul, aflat în timpul liber, a fost rugat atunci, de un amic, să-i dea o mână de ajutor la Sărdănești, la o balastieră, pentru încărcarea unui camion cu balastru. Deși târgujianul nu s-a apucat de lucru, abia coborând din mașină lângă cântar, a fost lovit de o camionetă care dăduse cu spatele fără să îl vadă. Busuioc a fost lovit din plin și a murit pe loc, fiindu-i zdrobit toracele. La o jumătate de an de la incident, familia îndoliată nu deține nicio concluzie a anchetei aflate în curs la Poliția Turceni.

Ion Busuioc lucra ca agent de pază la Colegiul National ,,Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu. Era căsătorit și avea trei copii, cel mai mare având vârsta de 33 de ani, fata, 24, iar cel mic are 21 de ani. Soția este asistent personal pentru mezinul familiei. Practic venitul acestei familii era asigurat de stâlpul acesteia, Ion Busuioc.

Asta, până la tragedia din luna mai, când tatăl celor trei copii nu s-a mai întors acasă, acesta fiind declarat decedat după accidentul rutier care a avut loc pe raza comunei Plopșoru, la Sărdănești.

Văduva acestuia, Elena Busuioc, a căutat răspunsuri la cele petrecute dar i s-a spus de către anchetatori că la Poliția Turceni este un dosar în lucru care privește acest eveniment tragic. Au trecut însă șase luni iar răspunsurile nu există.

Familia Busuioc trăiește doar din salariul minim al văduvei defunctului și din pensia cu handicap a celui mic.

Dosarul care trebuia să ajungă la instanță a fost cu siguranță rătăcit într-un sertar la Poliția Turceni, agenții care ar fi trebuit să se ocupe de caz considerând, probabil, că timpul trecut nu îl mai învie pe defunct. Nimeni nu s-a gândit la familia îndoliată, la neajunsurile materiale cu care se confruntă și nici la faptul că un proces în instanță ar fi putut să despăgubească familia rămasă fără părinte și soț.

,,Nu mă gândeam că pentru a ancheta decesul soțului meu trebuie să aștept o jumate de an, sau chiar un an, în timp ce persoana vinovată nu este trasă la răspundere pentru cele întâmplate.

Am întrebat la Poliția Turceni, chiar marți, despre stadiul anchetei, mi s-a spus să aștept. Am transmis unei doamne de la poliție, de acolo, că voi reveni la Turceni vineri pentru a primi un răspuns scris. Nimeni nu îmi înțelege graba ori durerea iar toată lumea consideră probabil că nu trebuie să solicit un răspuns. Este adevărat, soțul meu este mort dar nu știm, nici acum, dacă șoferul este vinovat, dacă mortul este vinovat sau dacă putem spera la vreo despăgubire de la firma de asigurare a camionetei. Am avut noroc că soțul a fost asigurat în caz de accident și am primit 10.000 de lei de la asigurator că altfel nu aveam cum să rezistăm în aceste luni. Rog anchetatorii să grăbească acest dosar și să înțeleagă de ce ne dorim să știm ce s-a întâmplat chiar și după o jumătate de an de la moartea soțului”, a declarat Elena Busuioc. Ion Busuioc este înmormântat la Cimitirul Vădeni, familia locuind în acest cartier al municipiului.

A.STOICA