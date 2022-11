Horia Tecău, încrezător înainte de meciul cu Ungaria

Naționala feminină de tenis a României va întâlni Ungaria în play-off-ul Billie Jean King Cup. Partidele vor avea loc vineri și sâmbătă, pe 11 și 12 noiembrie, la Oradea. Astăzi, de la ora 12.00, va avea loc tragerea la sorţi a programului. Căpitanul nejucător al gazelor, Horia Tecău, a declarat, miercuri, că echipa României este una valoroasă și se luptă pentru primele locuri. Ana Bogdan (locul 48 WTA la simplu, 325 WTA la dublu), Jaqueline Cristian (145 WTA la simplu, 173 WTA la dublu), Gabriela-Elena Ruse (98 WTA la simplu, 93 WTA la dublu), Monica Niculescu (47 WTA la dublu) şi Anca-Alexia Todoni (1.134 WTA la simplu, 1.391 WRA la dublu) formează selecționata tricoloră. Tecău se așteaptă la o sală plină și crede că fanii vor avea un aport important în această încleștare. ,,Ştiu că va fi o atmosferă încinsă, dar asta ne şi place, face parte din sport, din energia confruntării. Sper să fie un public numeros şi gălăgios, să ne transmită acea energie pe care ne place să o simţim pe teren, dar şi fair-play, o apreciere corectă a ceea ce se întâmplă în joc. Noi am venit cu gândul şi atitudinea de a câştiga acest meci. Cu suprafaţa de joc ne-am acomodat foarte bine în ultimele zile. Ca pregătire, atitudine şi efort le avem tot timpul, dar ne vom face treaba cât de bine putem. Eu, personal, consider că România se bate pentru primele locuri în această competiţie şi acum. Fiecare meci contează. Avem o echipă valoroasă, putem accede oricând către primele locuri. Pot să spun că orice meci e important, ambiţiile noastre sunt mari şi ne dorim să fim acolo, dar luăm pas cu pas fiecare meci, fiecare antrenament. Avem mare încredere că rezultatele vor veni”, a declarat antrenorul fetelor. Două dintre componentele lotului, Monica Niculescu și Jaqueline Cristian, sunt încrezătoare în forțele proprii ,,Îmi place foarte mult energia. Horia va pregăti meciul. Eu joc foarte bine şi cu Ana şi cu Jaque şi cu Găbiţa (n.r. – Gabi Ruse), am jucat foarte bine la US Open, am făcut un sfert de finală la un Grand Slam, ceea ce e OK. Eu spun că avem variante şi soluţii foarte bune pentru dublu şi suntem foarte bine pregătite”, a spus Monica.

,,Ne-am antrenat foarte bine, sunt destul de pregătită pentru orice, simplu, dublu, abia aştept. Sunt șase de luni în care nu am jucat şi am foarte multă energie, deşi fetele sunt pe final de sezon. Eu am să vin cu un boost de energie,” a adăugat Jaqueline. Ungaria se va prezenta la Oradea cu trei jucătoare de top 100 WTA, Anna Bondar (59 WTA), Panna Udvardy (80 WTA), Dalma Galfi (84 WTA), lot completat de Reka Luca Jani (110 WTA) și Natalia Szabanin (270 WTA).

Cătălin Pasăre