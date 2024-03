Handbalistele merg la Buzău: ,,Va fi o partidă dificilă, dar suntem pregătite”

Se reia Liga Florilor! CSM Târgu Jiu revine în campionat cu o deplasare la Buzău. Meciul are loc sâmbătă, de la ora 18.00. Înaintea confruntării directe, Gloria ocupă locul 7 (22 de puncte), iar trupa condusă de Liviu Andrieș poziția a 10-a, cu 18 puncte. Antrenorul gorjean speră ca vizitatoarele să aibă un ritm bun de joc la ora meciului, în ciuda pauzei cauzate de jocurile naționalei feminine. ,,Eram într-un ritm bun, într-o formă bună și cred că această pauză ne-a scos puțin din starea de competiție care o aveam, pentru că atunci, după cupele europene, era o stare bună de competiție, era o stare bună în cadrul echipei, pentru că rezultatele începuseră să ne ajute. Jocul ne-a ajutat de asemenea și cred că era bine să fi avut continuitate. Întâlnim o echipă care are în lot jucătoare valoroase. Au și ele ceva probleme din punct de vedere al organizării. Până la urmă, nu mă interesează ce se întâmplă acolo. Ne interesează ceea ce facem noi. Este un meci greu, dar ne place să ne batem și să scoatem ce e mai bun, atât din punct de vedere al jocului, cât și din punct de vedere al punctelor. Trebuie să facem o apărare foarte agresivă, un joc colectiv bun și să avem curaj. Experiența acumulată în cupele europene și-a spus cuvântul, chiar dacă nu am avut realizări din punct de vedere al rezultatelor în această competiție, cred că experiența acumulată a fost de bun augur și sperăm că va fi în continuare de bun augur”, a declarat principalul de la CSM. Gorjencele le respectă pe adversare, dar cred că pot scoate un rezultat bun în deplasare. Andreea Chiricuță spune că experiența europeană va conta pe acest final de sezon, iar Ana Ciolan vrea să aibă prestații care s-o mențină pe radarul echipei naționale.

,,Va fi un meci foarte greu. Eu zic că plecăm cu șansa a doua, pentru că Buzăul are în componență jucătoare cu foarte multă experiență și au și avantajul terenului propriu, însă asta nu înseamnă că nu mergem acolo să dăm tot ce avem mai bun și să încercăm să scoatem un rezultat pozitiv, pentru că ne dorim să acumulăm cât mai multe puncte pentru a avea un final de sezon mult mai liniștit. A fost o pauză binevenită pentru că am acumulat foarte mult stres și oboseală în Europa, însă a fost o experiență frumoasă și sper să transformăm asta într-un atu pentru noi în meciurile care vor urma în campionat. Am avut ultimele două meciuri în Europa, unde am avut o apărare foarte bună și cred că asta va trebui să facem și acolo, o apărare agresivă, foarte bună și să încercăm să marcăm câteva goluri ușoare pe contraatac și faza a doua. Și mult mai multă concentrare la finalizare, pentru că, zic eu, că și în tur acolo s-a făcut diferența, am ratat destul de mult. În vestiar e o atmosferă foarte bună și suntem pregătite pentru ceea ce urmează”, a spus extrema. ,,Va fi o partidă dificilă, dar noi suntem pregătite și mergem acolo să ne luptăm pentru victorie. A fost o experiență nemaipomenită la națională. După cum știți, a fost prima mea convocare la echipa de senioare a României. A fost frumos și m-am bucurat cât am putut de această experiență, de această primă convocare. E foarte important aportul meu la echipa din Târgu-Jiu și vom vedea dacă vor mai urma convocări pe viitor. La Buzău, va trebui să scoatem toate atuurile noastre în evidență. O apărare foarte puternică, o poartă foarte bună și, dacă reușim să înscriem și câteva goluri rapide, ar fi extraordinar. Cât mai puține greșeli în atac și să fim concentrate de la începutul până la sfârșitul meciului”, a spus pivotul CSM-ului, care a marcat și primul gol pentru națională în deplasarea din Croația. Gloria Buzău – CSM Târgu Jiu contează pentru etapa a 18-a a Ligii Florilor.

Cătălin Pasăre