Handbalistele gorjence cred că se pot impune în derby: ,,Sperăm că fanii o să plece mulțumiți acasă”

E derbi la handbal vineri în Sala Sporturilor. CSM Târgu Jiu primește vizita Craiovei, într-un meci care se vede și pe PRO Arena. Maria Gavrilă și Ira Zinatullina sunt încrezătoare înainte de această confruntare. Handbalistele gorjencelor nu se tem de oponente și cred că pot obține succesul cu ajutorul publicului. ,,Pot spune că ne pregătim din greu. Încercăm să punem la punct toate detaliile acestei partide. Știm că întotdeauna meciurile cu Craiova au fost niște derbiuri. Sperăm să facem un meci foarte bun, un rezultat pozitiv și să ieșim cu capul sus. Da, oscilăm în evoluții, dar niciun meci nu seamănă cu celălalt. Eu cred că o să facem un joc bun în acest sfârșit de săptămână. Noi sperăm să vină cât mai multă lume la sală. Avem nevoie de sprijinul lor, pentru că este foarte important. Am avut ghinionul să pornim campionatul cu foarte multe meciuri accesibile în deplasare, de aceea și succesele pe care le-am avut acasă au venit abia acum”, a spus Gavrilă. ,,Ne așteaptă un meci foarte dificil. Cu toții știm lucrul ăsta. Încercăm să eliminăm toate greșelile pe care le-am făcut în meciul anterior cu Buzău, iar eu cred că dacă scoatem toate atuurile noastre, apărare puternică, poarta bună, cât mai puține greșeli în atac, putem face o figură frumoasă. Suntem încrezătoare că putem obține această victorie cu ambiție și determinare. La ora meciului, trebuie să fim concentrate la maximum. Cu toții știm istoricul meciurilor cu Craiova. Avem un derbi și sperăm că o să-l câștigăm și de această dată. Avem meciuri o dată pe săptămână acum, ceea ce pentru noi este mai bine. Avem timp pentru revenire și pentru a pune la punct toate lucrurile. Cu determinare și cu un joc colectiv, să ne susținem una pe alta, eu zic că nu are cum să nu fie bine. Sperăm că fanii o să plece mulțumiți acasă, sunt un sprijin pentru noi, al optulea jucător, și vrem să vină în număr cât mai mare la sală pentru că avem nevoie de ei”, a adăugat Zinatullina. Grigore Albici a reușit performanțe mari cu echipele din Craiova. A jucat și a antrenat acolo, iar în 2018 a făcut parte din staff-ul care a cucerit Cupa EHF cu fetele din Bănie. Albici crede că oaspetele sunt favorite, dar nu e prima oară când CSM ar produce o surpriză. Pentru antrenor nu e un meci cu o încărcătură aparte.

,,Nu are de ce să fie un meci special. Am jucat pentru Craiova și am fost antrenor acolo și am avut, într-adevăr, cele mai mari satisfacții. Avem câteva atuuri pe care va trebui să le punem în practică. Un atu este și publicul, la care facem un apel pentru a veni în număr cât mai mare să ne susțină, pentru că avem nevoie de fani atât la bine, cât și la greu. Au fost de-a lungul timpului alături de noi și ne-au susținut în momentele grele care s-au ivit în meciuri. Pe hârtie, evident, favorită este Craiova, dar am întors rezultate și calcule ale hârtiei și anul trecut, chiar în meciul cu Craiova sau la Bistrița, în semifinala cupei. Noi credem că victoria trebuie să ne aparțină, pentru că mai avem încă patru meciuri pe care trebuie să le câștigăm, să ne îndeplinim obiectivul pe care noi ni l-am propus, pentru că altfel, dacă rămânem la a câștiga cu Știința, cu Mioveniul și cu Brașovul, și nu cu echipe mult mai puternice și cu bugete mult mai mari, nu vom progresa niciodată”, a declarat antrenorul cu portarii de la CSM Târgu Jiu. Partida începe la ora 17.30.

Cătălin Pasăre