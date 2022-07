Hanca vrea un trofeu cu Universitatea

Fotbalistul Sergiu Hanca (30 de ani) a fost prezentat, oficial, la Universitatea Craiova la finalul săptămânii trecute. Jucătorul de bandă dreaptă a venit de la KS Cracovia, club la care a purtat şi banderola de căpitan, şi a semnat un contract pe trei sezoane cu trupa din Bănie. ,,E un club de tradiție, cu un public minunat, un club care își dorește ca în fiecare an să facă performanță. În viață vin momente în care trebuie să alegi între carieră și familie, iar aici eu am găsit echilibrul de care am nevoie. Am urmărit campionatul românesc în ultimii ani. Mereu m-am uitat la meciuri. Abia aștept să joc în primul meci și să facem o treabă bună împreună. Stiu ce înseamnă sacrificiul. La toate echipele la care am jucat am avut obiectiv. La toate echipele am câștigat cel puțin un trofeu”, a transmis Hanca. Un milion de euro este cota de piață a mijlocaşului, potrivit Transfermarkt. În schimb, Gustavo a fost cedat la formaţia iraniană Tractor FC, pentru 200 de mii de euro. La Craiova ar mai putea ajunge un atacant, David Tosevski (21 de ani). Vârful din Macedonia de Nord a evoluat deja într-un meci pentru olteni, la gruparea secundă. A marcat de două ori în amicalul cu Sporting Roșiori, scor 3-1.

Cătălin Pasăre